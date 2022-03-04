Ekonomi Yaptırım yağmuruna tutulan Rus şirketlerden yeni hamle Çin bankalarının kapısını çalıyorlar
DÜNYA EKONOMİSİ

Yaptırım yağmuruna tutulan Rus şirketlerden yeni hamle: Çin bankalarının kapısını çalıyorlar

Putin'in emri ile Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatan Rus ordusunun ülkedeki ilerleyişi devam ederken Rusya'ya yönelik yaptırımların da ardı arkası kesilmiyor. Söz konusu yaptırımların en ağırı ise Rus bankalarının SWİT sisteminden çıkarılması oldu. Bu gelişme üzerine yeni bir çıkış yolu arayan yüzlerce Rus şirket Çin bankalarının kapısını çalmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaptırım yağmuruna tutulan Rus şirketlerden yeni hamle: Çin bankalarının kapısını çalıyorlar
Foto/arşiv

Bir Çin kamu bankasının Moskova şubesinde çalışan ve bankanın faaliyetleri hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, "Geçtiğimiz günlerde yeni hesap açtırmak isteyen 200-300 şirket bizimle temas kurdu" dedi.

Kaynak basına konuşma yetkisi olmadığı için adının ve bankanın açıklanmamasını istedi.

Dünya'da yer alan habere göre; Rus şirketlerin Çin bankalarında hesap açtırmaya yönelik talebinin ne kadar yaygın olduğu henüz kesin olarak bilinmiyor olsa da, kaynak hesap açtırmak isteyen birçok şirketin Çin ile iş yaptığını ve bu firmaların yuan ile daha fazla işlem yapmasının beklendiğini ifade etti.

SERT YAPTIRIMLARA MARUZ KALMIŞTI

Rusya 24 Şubat'ta özel operasyon adını verdiği bir askeri harekatla Ukrayna'yı işgal etmiş ve bu adım Batılı ülkelerin ülkeye sert yaptırımlar başlatmasına neden olmuştu.

Batılı ülkeler yaptırımlarla Rus ekonomisinin küresel finans sistemiyle bağlarına hasar verirken yaptırımlar nedeniyle uluslararası şirketler Rusya'daki faliyetlerinin çerçevesini daraltmak, durdurmak veya ülkeden çıkmak zorunda kaldı.

Moskova'da faaliyet gösteren Çin bankaları arasında Industrial & Commercial Bank of China 601398.SS, Agricultural Bank of China 601288.SS, Bank of China 601988.SS ve China Construction Bank 601939.SS bulunuyor.


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