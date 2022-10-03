Ekonomi Yargıtaydan emsal bagaj kararı Kaybolursa tazminat ödenecek
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Yargıtay'dan emsal bagaj kararı: Kaybolursa tazminat ödenecek

Yargıtay kararına göre, havayolu şirketleri taşıdıkları bagajı kaybetmeleri hâlinde sadece yolcunun uğradığı maddi zararı değil, manevi zararı da karşılamak zorunda kalacak.

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Haber Merkezi Diğer
Yargıtaydan emsal bagaj kararı: Kaybolursa tazminat ödenecek
Foto/arşiv

Ankara’dan aktarma ile önce İstanbul’a oradan da Mısır’a giden yolcunun bagajı yanlışlıkla Moskova uçağına konuldu. Mahkeme dava açan yolcuyu haklı bulurken kararda, davacının 'huzur içinde tatil yapmaktan çok bagajına ulaşabilme çabasıyla ve giderek artan stres içinde' seyahatini tamamladığına vurgu yapıldı.

Havayolu şirketi, yolcuya, bagajlarının seyahate gideceği yerde kendisine ulaştırılacağını söyledi ancak bagajları teslim edilemedi. Seyahati boyunca sürekli kullandığı ilaçlarından da mahrum kalan yolcu, yolculuk boyunca sürekli masraf yaptığını, giysi almak durumunda kaldığını, tatilinin stres altında ve moral bozukluğu içerisinde geçirdiğini belirterek maddi ve manevi zararının karşılanması için dava açtı.

Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacının manevi tazminat talebini kabul etti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kararı bozdu.

Dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul, havayolu şirketinin manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Davacının huzur içinde tatil yapmaktan çok bagajına ulaşabilme çabasıyla ve giderek artan stres içinde seyahatini tamamladığı belirtilen kararda, bagajın Türkiye’ye döndükten çok sonra teslim edilmesinin ve valizin kilit sisteminin kırılarak eşyaların karıştırılmasının davacının kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğu belirtildi.

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