Ekonomi Yarı fiyatına satılık 26 bin araç
OTOMOTİV

Fleetcorp’un 26 bin aracı yarı fiyatına satılık

Yarı fiyatına satılık 26 bin araç

Araç kiralama sektörünün önde gelen isimlerinden Fleetcorp’un iflasının ardından, 26 bin aracı İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satılığa çıkarıldı. Üst sınıftan alt sınıfa kadar bir çok araca sahip olan firmanın araçları her kesimden alıcıya hitap ederken, fiyatlar ise piyasanın yarı fiyatına kadar iniyor.

Haber Merkezi IHA
Fleetcorp’un iflasının ardından, 26 bin aracı bağlanarak otoparka çekildi.
Fleetcorp’un iflasının ardından, 26 bin aracı bağlanarak otoparka çekildi.

Türkiye’de 26 bin araçlık filosu ile faaliyet gösteren Fleetcorp’un iflasıyla birlikte bünyesindeki araçlar, İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Alacaklı bankalara ve finans kurumlarına toplam 1.3 milyar TL borcu olan firmanın iflası ile birlikte İstanbul’daki bir çok otopark bu firmaya ait araçlarla dolma noktasına geldi.

Otoparka çekilen araçların görüntüsü.

YARI FİYATINA SATILIYOR

Bünyesinde üst sınıftan alt sınıfa kadar bir çok araca sahip olan firmanın araçları her kesimden alıcıya fırsat sunuyor. Söz konusuaraçların değerlerinin yarı fiyatına satışa çıktığı da belirtiliyor. İhale usulüyle satılan araçlardan almak isteyen herkes ihaleye katılabiliyor, en yüksek rakamı veren ise aracı alabiliyor.

Otoparktaki araçların görüntüsü.

'ALICILAR İÇİN BULUNMAZ FIRSAT'

Araçların alıcılar için bulunmaz bir fırsat olduğuna dikkat çeken yetkililer ise, ''Bu araçların satışları için ne kadar çok başvuru olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. İhaleye girecek olan vatandaşlarımız mutlaka bu araçları piyasa değerinin altında alacaktır. Bu arada 26 bin araçlık bir filodan bahsediyoruz ve bu filonun değeri bir servettir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ihaleye katılabilir. Araç almak isteyenler konuyla ilgili bilgileri sitemizi ziyaret ederek alabilirler. 26 bin araçlık filodan herkese uygun bir araç olduğunu düşünüyorum’’ diyor.

Satışa çıkarılan araçlar arasında her bütçeye uygun model ve markalar bulunuyor.

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