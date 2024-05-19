Yatırımcı çekim ağına girdi

Ekonomi yönetimi para politikasında izlenen sıkı duruşun meyvelerini toplamaya başladı. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışa bağlı olarak yurt dışından tahvil alımı artarken, yabancı yatırımcıların fabrika ve sanayi tesislerine olan ilgisiyle yıl bitmeden bu alanlara yabancı yatırımın geleceği ifade edildi. Ekonomi yönetimi, haziran ayında açıklanacak olan mayıs verisiyle enflasyonun zirve yapmasını bekliyor. Yıl sonu enflasyon tahminini güncelleyen Merkez Bankası'nın öncü bulgularına göre, gıda enflasyonu başta olmak üzere gündelik hayata etkisi olan ekonomik değerlerde gerileme yazın başlayacak.

OLUMLU HAVA HALKA YAYILACAK

Yeni Şafak'a konuşan ekonomi kurmayları, Merkez Bankası'nın rezervindeki artışa bağlı olarak yabancı yatırımcının Türkiye'ye yönelik yatırım isteğinin arttığını söyledi. Kaynaklar, yaz aylarında gıda ve hizmet enflasyonunda düşüşün sağlanmasıyla birlikte beklenti enflasyonunun da gerilemeye gireceğinin altını çizdi. Kaynaklar, vatandaşın gıda ve hizmet enflasyonundaki erimeye bağlı olarak ekonomiye güveninin artacağını ve piyasada oluşan iklimin halka yayılacağını bildirdi.

YABANCI 10 YILLIK TAHVİL ALIYOR

Seçim sonrasında Türkiye'de rezerv varlığı artmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nda 31 Mart'tan bu yana 43 milyar dolarlık ek rezerv oluştu. Bu sayede Türk Lirası cinsinden yatırım araçlarına yöneliş artarken, yüksek enflasyonun oluşturduğu beklentinin aksine döviz kuru stabil duruma geçti. Bu gelişmelerin yabancı yatırımcının Türkiye'ye yönelmesinin önünü açtığını kaydeden ekonomi kurmayları, Türkiye'de yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi dışında 10 yıllık devlet tahvili alımına yöneldiğini de belirtti.

FABRİKA KURMAK İÇİN GELECEKLER

Kaynaklar, Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellenmesiyle birlikte yıl sonundan itibaren yabancı yatırımcının sanayi ve ihracat sektörüne dönük yatırım isteğinin artacağını bildirdi. Kaynaklar, ''Fabrika ve sanayi tesislerine dönük yatırımın 2025 yılında güçleneceğini göreceğiz. Tahvil cinsi yatırımın artmasının ardından maddi yatırımın gelmesini beklemek doğaldır'' diye konuştu.











