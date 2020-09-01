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Ekonomi Yatırımcı oyuna geldiPazar 160 mİlyar dolara ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımcı oyuna geldi:Pazar 160 mİlyar dolara ulaştı

Yabancı yatırımcı çekmeye devam eden Türk oyun sektörüne, 2015’ten bu yana yapılan yatırım 2,4 milyar $’ı buldu. Peak Games’in ardından bir oyun firmasının daha ABD’li Zynga tarafından satın alınmasıyla hareketlenen alan, şu sıralar girişimcilerin ilgi odağı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel bir üretim ve teknoloji üssü olmak için düğmeye basan Türkiye’de, oyun sektörüne destek ve teşvikler artarak devam ediyor. Yabancı yatırımcı çekmeye devam eden Türk oyun sektörüne, 2015’ten bu yana yapılan toplam yatırım 2,4 milyar doları buldu. Peak Games’in ardından geçtiğimiz günlerde bir Türk oyun firması daha ABD’li Zynga tarafından satın alındı. Yapılan açıklamaya göre, Zynga, İstanbul merkezli mobil oyun firması Rollic Games’in yüzde 80’ini 168 milyon dolar karşılığında satın aldı.

4,5 MİLYAR İNTERNET KULLANICISI BULUNUYOR

Bu durum Türk yazılımcıları daha da cesaretlendirdi. Yatırımların daha da hareketlenmesinin beklendiği alanda, We Are Social’ın “Digital in 2020” raporuna göre, dünya genelinde 4,5 milyar yani toplam nüfusun yüzde 59’u kadar internet kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcılar, internette ortalama 6 saat 43 dakika geçiriyor. Bunun 1 saat 10 dakikasını da oyun oynama oluşturuyor.

PAZAR 160 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Oyun pazarı için analizler yayımlayan Newzoo International BV’ye göre, oynaması kolay, yüklenebilir oyunların pazar payı bu yıl dünya genelinde yüzde 9,3 büyüyerek 160 milyar dolara yükseldi. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektörün 2015’te 400 milyon dolar olan ihracat rakamı 2016’da 500 milyon dolara, 2017’de 700 milyon dolara, 2018’de 1 milyar 50 milyon dolara ulaşmış durumda. Türkiye’de oyun geliştiriciler son 10 yılda 426,7 milyon dolarlık çeşitli destek aldı. İlgili bakanlıklar, reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, yazılım, istihdam gibi başlıklarda detaylı desteklerle oyun geliştiricilere destek veriyor.

ŞİRKET SAYISI 239’U BULDU

  • Türk oyun geliştiricilerin son beş yılda aldığı büyük yatırıma dikkat çeken IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, büyük yatırımların paralelinde Türk oyun geliştirici şirket sayısının 239’u bulduğunu ifade etti. Devlet tarafından ciddi şekilde destek alma potansiyeli olan bu geliştiricilerin, “store” olarak adlandırılan oyun dağıtım mecralarına yönelik komisyonlar için destek alabildiğine dikkat çeken Şenel; şu bilgiyi verdi: “Oyun sektörü, ülkemize yabancı sermaye çekmeye devam ediyor. Oyun geliştirmek isteyen girişimciler veya profesyoneller teşviklerle destekleniyor. Desteklerden doğru şekilde faydalanan girişimler, kısa sürede daha hızlı yol alarak, işlerini büyütebiliyor. IFASTURK olarak bu girişimlere uzman kadromuzla destek olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.”

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