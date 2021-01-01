Ekonomi Yatırımcılar dikkat Gümüşün de sahtesi çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımcılar dikkat: Gümüşün de sahtesi çıktı

Türkiye'de son dönemde tavan yapan altın fiyatlarının ardından vatandaşların gözdesi haline gelen gümüşün de sahtesi çıktı. Esnaf, corona ile yaygınlaşan internetten alışverişi fırsat bilenlerin, sahte ve ayarı düşük gümüşleri gerçek ve yüksek ayar diye sattığını belirterek vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasının ardından dolandırıcılık olaylarında da artış yaşandı. Yükselen fiyatı ile birlikte insanların yeniden gözdesi olmaya başlayan gümüş yüzük ve takılar, alışveriş sitelerinin de ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Gümüşe ilgiyi fırsat bilenler ise daha ucuza almak isteyenlere ya sahte ya da ayarı düşük gümüşleri satıyor. Tanınan alış veriş sitelerinin bile dolandırıcılar tarafından kullanılabildiğini belirten gümüşçüler, en sağlam yöntemin ise görerek, dokunarak ve tartılarak gümüş alımı olduğunu kaydetti.


  • 21 yıldır Gaziantep’te gümüşcülük yapan Tülay Bakmaz, ucuza satılan her ürünün mutlaka bir sıkıntısı olduğu yönünde bulunan yaygın bir inanışın olduğunu da hatırlatarak, "Görüp, dokunarak alın ve bir muhatabınız olsun” dedi.

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“Ürünün sahte olduğunu bize geldikleri zaman anlıyorlar”

Çoğu vatandaşın sahte gümüş aldığını ancak fark edemediğini belirten gümüşçü Tülay Bakmaz, “İnternette keşke herkes işini layıkıyla yapsa ancak bu durumu fırsat bilerek vatandaşlarımızı dolandıranlar var. Çok sayıda vatandaşımız yanımıza gelerek ürünün sahte olduğunu bizim yanımızda anlıyor. Bu dolandırıcılık işini yapanlar ise ünlü ve belirli firmalarımız ne yazık ki. Vatandaşlarımız gümüş diye alıyor ancak sahte çıkıyor. Müşteri bize geliyor bize fiyat sorduğunda örneğin bir ürüne 120 TL diyoruz. Müşteri de bize aynı ürünün internet üzerinden 60 TL’ye satıldığını söylüyor. Ancak ürünün maliyeti 60 TL tutuyor. Nasıl bu fiyatlarla gümüş sattıklarını söylüyorlar anlayamıyoruz” dedi.


“925 ayar diye alıyor ancak 120 ayar çıkıyor”

Bazı firmaların internet üzerinden 925 ayar diyerek sattığı gümüşlerin aslında çok düşük bir ayarda olduğunu ifade eden 21 yıllık gümüşçü Tülay Bakmaz, “Gümüşte olması gereken ayar 925 olmalıdır. 925 ayarın altında kalanlar yoktur. Sadece bu tarz düşük ayarlar Arap gümüşü dediğimiz ürünlerde olabilir. Türkiye’de standart gümüş ayarımız 925’tir. Bir vatandaşımız da internet üzerinden 925 ayar diyerek bir ürün alıyor ancak yapılan incelemeler sonucu ürünün 120 ayar olduğu ortaya çıkıyor. Çok fazla kişiyi bu şekilde dolandırıyorlar. Yine bir başka vatandaşımız tanınmış bir internet sitesi üzerinden 350 TL’ye gümüş kolye alıyor ancak o üründe sahte çıkıyor. Sahte değil de gerçek gümüş olsa bile 350 TL etmeyecek ürünü bu fiyatlardan nasıl satıyorlar anlamış değiliz” ifadelerini kullandı.

Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takı: Düğünlerin vazgeçilmezi oldu
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Altın fiyatındaki artış sonrasında düğün yapacak çiftler altın kaplama gümüş takılara yöneldi.
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Gümüş takıların fiyatı gerçek altının dörtte biri kadar<br>​<br>​ 3 kuşaktır Eskişehir'de gümüş kuyumculuk işini yürüten Mehmet Bakır, koronavirüs döneminin ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların, evlenecek çiftleri altın kaplama gümüş takılara yönelttiğini belirterek, gümüş takılara uygulanan işlemleri anlattı.
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Bakır, “Tabi ki Korona virüs döneminde altın ve gümüş arttı, tüm madenler arttı ama bu artış takılara yansımadı. Takılarda sadece işçilik olduğu için, ham madde zaten orda pek fazla gözükmüyor. Altından çok gümüşe talep oldu. Altın fiyatları arttığı için vatandaşlar altın kaplama gümüşlere daha çok yöneldi. Altın olarak beğendiği bir şeyi alamayacak durumda olanlara gümüş olarak istediği her takıyı daha cazip fiyatlara hazırlayabiliyoruz. Trabzon hasırlarını, gerdanlıkları veya pırlanta görünümlü gümüş setleri sarı altın kaplama yapıp müşteriye veriyoruz. Mesela değeri 22 bin 15 bin gibi olan Trabzon hasırı setlerini altın fiyatının dörtte birinin altından gümüş alabiliyorlar. Atölyelerimizde, beğenilen bir gümüş takıyı istenilen altın görünümünde, örneğin 14 ayar 22 ayar 24 ayar altın renginde kaplamayı, belirli bir gram altını kaplama havuzlarına koyup, gümüş takıları kaplayıp müşterilerimize sunuyoruz. Onlar da düğünlerde nişanlarda altın görünümünde kullanıp tekrar ileriki zamanlar için saklıyor şeklinde konuştu.
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Gümüşe ilgi artmaya başladı<br>​<br>​ 5 yıl önceye göre şimdi gümüş satışlarında artış olduğunu belirten Bakır, konuşmasının devamında şunları söyledi: <br>​<br>​ Altının yükselmesinin bize faydası oldu. Gümüş takıları daha ön plana çıkardı. Artık düğünlerde bile tercih ediliyor. Trabzon hasırının normalde altın tellerle örüleni var bir de gümüş tellerle örülüp üzerine altın kaplananı var. Genel de büyükannelerimizin tercih ettiği modeller klasik hasırlar. Onlar nesilden nesile geçmesini istiyorlar ama bizim nesil tabi biraz daha yatırım amaçlı düşündükleri için altını şu an da daha çok gümüşünü tercih ediyorlar.
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Çiftler yanmasın diye ayrı uygulama<br>​<br>​ Gümüşte altın kaplama sadece çiftlerin değil hediye olarak da tercih edildiğini belirten Mehmet Bakır, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da şu uyarılarda bulundu:<br>​<br>​ Altın kaplama gümüşlerde bir yanılma yanmaması için takıların üzerin 925 ayar gümüş patentini görünür. Hediye edilmesi durumunda gelin ve damadın kandırıldığını düşünmesini istemeyiz. Kuyumcuların da yanılma durumu olabiliyor. Sonuçta bu da bir kuyumculuk madenidir, ayırt edilmesi zordur.
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Gümüş nesilden nesile aktarılıyor<br>​<br>​ Altına yatırım olurken, normalde gümüşe de yatırım olur mu sorusuna yanıt veren kuyumcu Bakır, gümüşe yatırım yaparken normal takılarda yatırım olmadığı anlatarak, gümüş takının bir yatırım aracı olmadığı ancak ağır işçilikli altın takılarının birebir olarak gümüşünü kullanmalarının daha karlı olacağını ve ileri zamanlarda bir aile yadigarı olarak manevi değer kazanabileceğini diye getirdi.
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Bakır, Alan kişiler bunu yatırım amaçlı almıyor. Bunu daha çok nesilden nesile geçmesini tercih ediyorlar. Gümüş madeni daha uygun olduğu için ve aynı altın işçiliği gümüşte de olduğundan daha sonraki nesile bırakıyorlar. Gümüşte yatırım tabi ki oluyor. Ama gümüşte takı olarak yatırım olmaz. Gümüşte daha çok gümüş külçe halinde alındığı zaman yatırım amacı olarak kullanabiliyor. Bin ayar has gümüş bir kilogram ağırlığında sertifikalı olduğu için fiyatı ise 4 bin 500, 4 bin 600 civarında oluyor diye konuştu.
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“Renkler kalıcı değil ama yeniden yapılabilir<br>​<br>​ Eskişehir'de gümüş kuyumculukta usta olarak çalışan Erol Parlak, altın kaplamalar sonucunda ortaya çıkan görsellerin uzun süre için kalıcı olmadığı ancak defalarca düşük masrafta yeniden kaplama yapılabildiği ifade etti. Erol Parlak, “Kaplamamızı biz elektrolize olarak yapıyoruz. Bu cihazda gümüş, altınların üzerine değişik renklerde kaplamalar yapabiliyoruz. Tamamen kimyasal. Bunların tabi görsel olarak çok bir kalıcı da olmuyor. Fakat zamanlar kullandıkça renk çıktığında yeniden getirdiğinde kaplama yapabiliyoruz dedi.
Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takı: Düğünlerin vazgeçilmezi oldu
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası 1 Temmuz itibariyle açılan düğün sezonunda altın fiyatlarında yeniden artış görülmeye başlandı. Altın fiyatlarının artması, düğün yapacak veya düğünlere takı götürecek vatandaşları düşündürüyor. Alternatif arayan vatandaşlar ise çözümü gümüş takılarda buldu. Özellikle altın kaplama gümüş takılar hem fiyatları hem de görünüşleri ile cazip hale geldi. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar bu yöntem ile altının dörtte bir fiyatına gümüş takıları alabiliyor. Maliyetin düşük olması, altın kaplama gümüşlere ilgiyi her geçen gün arttırıyor.


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