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Ekonomi Yatırımın gözdesi Türkiye
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımın gözdesi Türkiye

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), güçlü şekilde Türkiye’ye odaklanmaya devam ediyor. Ekonomide gelecek aylarda yeniden artışın yaşanacağını vurgulayan EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, “Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye’nin” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EBRD, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ediyor.
EBRD, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ediyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, öncü göstergelerin, Türkiye ekonomisinde sıkıntılı dönemin bu yılın ilk çeyreğinde en dip seviyeyi görmüş olabileceğine ve gelecek aylarda artışın yaşanabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Kelly, EBRD'nin, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ettiğini belirterek, "Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye'nin" dedi. Kelly, şöyle devam etti:

"Bu, bir ölçüde kamu bankalarının öncülüğünde yaşanan güçlü kredi büyümesinden kaynaklanabilir. Toplamda ekonomik iyileşmenin kademeli olması olası."

GÜÇLÜ POTANSİYEL VURGUSU

EBRD'nin Türkiye'ye yatırımları konusundaki kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Kelly, "Türkiye'nin dikkate değer şekilde genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması, Asya ve Avrupa arasındaki jeostratejik konumu, ülkenin uzun vadeli yatırımcılar açısından güçlü bir potansiyeli olduğu anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

EBRD'nin Türkiye projeksiyonlarına da değinen Kelly, ekonominin 2020 yılında yüzde 2,5 büyümesini beklediklerini söyledi. Yatırımcıların bazı yerel politik ve jeopolitik risklerin çözümlendiğini görmek istediğini ifade eden Kelly, bu konularda endişeleri giderici adımların atılması halinde yatırımcı güveninin yeniden artabileceğini, ekonominin daha hızlı bir şekilde iyileşebileceğini söyledi.

TURİZMİN ETKİSİ ARTACAK

Türkiye'ye yönelik sermaye hareketlerine de değinen Kelly, "Ekonomi, ağırlıklı olarak dış sermayeye bağımlı. Fakat Türkiye, küresel likiditenin görece bol olmasından dolayı şanslı. Küresel sermaye koşulları iyi seyrederken, Türkiye sermaye açısından çekici bir destinasyon durumunda. Bunun için ön koşul, istikrarlı ve öngörülebilir bir politika ortamının olması... Otoritelerin, bunun başarılmasını sağlamak için çalışması önemli" diye konuştu.

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Kelly, TL'deki değer kaybının turizm sektörünün canlanmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu alandaki dış talep Türkiye'nin ekonomik aktivitesinde artan şekilde rol oynayacak" şeklinde konuştu.
  • Haziran sonrası reform için fırsat
  • Fitch Ratings Ülke Reytingleri Grubu Kıdemli Direktörü Paul Gamble, haziran sonrası oluşacak seçimsiz dönemin ekonomide beklenen yapısal reformlar için fırsat olduğunu söyledi. Gamble, “İstanbul’da olanlara bağlı olmaksızın, şayet net bir politik takvimimiz varsa bu bize, ekonomiyi sağlam temellere oturtacak yapısal reformların uygulanması için bir pencere sunar” dedi. Gamble, bu kapsamda Yeni Ekonomi Programı’nın, özel sektör açısından olumlu karşılanabilecek reformlar içerdiğine dikkat çekti. Türkiye’nin ekonomik projeksiyonlarına ilişkin de, 2020’de yüzde 3,1’lik büyüme beklediklerini söyleyen Gamble, “Enflasyonun da bu yıl yüzde 15 olarak gerçekleşmesini, gelecek yıl ise yüzde 10’a gerilemesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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