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Ekonomi

Yayla Agro Gıda'dan 'Geleceğin Parlayan Yıldızları Yayla Bilim Kızları' projesi ile 25 öğrenciye burs

Yayla Agro Gıda, 25. yılına özel yeni burs projesini hayata geçiriyor, 2023-2024 eğitim öğretim yılında başarısıyla yıldız gibi parlayan üniversite eğitimi alan 25 kız öğrenciye burs desteği vererek eğitimlerine katkı sağlıyor.

Semih Bozkuş
18:22 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yayla Agro Gıda’dan 25. yılında 25 öğrenciye burs

Yayla Agro Gıda’dan 25. yılında 25 öğrenciye burs

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektörünün yenilikçi firması Yayla Agro Gıda, başta eğitim, çevre ve sağlık projeleri olmak üzere birçok alanda topluma fayda sağlayacak projeleri hayata geçirirken geleceğin ışığı olan 650 öğrenciye her ay burs vererek eğitimlerine katkı sağlıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılında da Yayla Agro Gıda, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vererek, gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Yayla Agro Gıda, 25. yılına özel hayata geçirdiği “Geleceğin Parlayan Yıldızları Yayla Bilim Kızları” projesi ile kız öğrencilerin kendi başarı hikayesi yazmasına vesile olacak.

Yayla Agro gençlerin 'start-up' fikirlerine 'melek yatırımcı' olacak

Bu proje kapsamında Yayla Agro, 2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemi boyunca başarısıyla her alanda yıldız gibi parlayan, Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Uluslararası İlişkiler-Ticaret bölümünde eğitim alan 25 kız öğrenciye burs vererek eğitimlerine katkı sağlayacak. Aynı zamanda, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 127 bin metrekare arazi üzerinde üçüncü fabrikasını kuracak olan Yayla Agro Gıda, yeni fabrikada konumlandırılacak olan kuluçka merkezinde gençlerin start-up fikirlerini değerlendirerek onların “melek yatırımcısı” olmayı planlıyor. Kurulacak merkezde gençlerin iş hayatına katkı sağlamak, kariyer hedeflerini desteklemek amacıyla Yayla Agro Gıda yöneticileri tarafından mentorluk de verilecek.

Gençlerin eğitimine sürdürülebilir katkı hedefleniyor

Yayla Agro Gıda bu proje ile eğitimde fırsat eşitliği ve eğitim sorunları hakkında toplumda farkındalık yaratmaya, kapsayıcı ve eşitlikçi eğitimin sağlanmasına ve yaşam boyu öğrenme imkanının herkese sunulmasına yönelik 2030 yılına kadar Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak adlandırılan “Nitelikli Eğitim” maddesi neticesinde gençlerin eğitimine sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor.


#Yayla Agro Gıda
#Eğitim
#Burs
#Geleceğin Parlayan Yıldızları Yayla Bilim Kızları
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