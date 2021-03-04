Ekonomi Oyak Renault üretimi geçici olarak durdurdu
OTOMOTİV

Yedek parçadaki aksaklık sonrası Oyak Renault’ta üretim durdu

Oyak Renault üretimi geçici olarak durdurdu

Bursa’da üretim yapan Türkiye’nin otomotiv devlerinden Oyak Renault, Fransa’dan ve İtalya’dan temin ettiği yedek parçalardaki transport aksaklığından dolayı üretimini geçici olarak durdurdu.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bursa’da üretim yapan Oyak Renault yedek parçalardaki transport aksaklığından dolayı üretimini 8 Mart 2021 tarihine kadar durdurdu.

Covid 19’un sebep olduğu aksaklıktan kaynaklanan sıkıntının Haziran ayına kadar süreceği öğrenildi. Olumlu gelişme yaşanmadığı taktirde üretim durdurma, her ay bir hafta olacak şekilde devam edecek. Buna paralel olarak yurt dışı siparişlerinde de azalma olması sürecin uzamasına etken oldu.

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Binlerce çalışanının yanı sıra on binlerce yan sanayi çalışanına iş imkanı sunan otomotiv devi Oyak Renault, 2021 yılının başından bu yana her ay üretime bir hafta ara veriyordu.

Üretimin durmasıyla alakalı olarak zorunlu oluşan izinlerin yıllık izin halklarından kesileceği belirtildi. Oyak Renault işçileri: "Ne olursa olsun, ucu hep bize dokunuyor. İki ay öncesine kadar fazla mesailerden başımızı kaldıramaz duruma gelmiştik. Bir de şimdi bakınız. Henüz senenin başındayız. Mart 17’ye kadar devlet desteğini alacağız. Devletimiz sağ olsun. Sonra sürekli olduğu gibi yıllık izinlerimiz devreye girecek. Bizim ne suçumuz var? Bu duruşlarda sendikaya yakın olan işçiler sendikanın belirlediği otellerde aileleriyle birlikte tatil yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler de. Şu an dünya endişe içinde. Bunu çok iyi anlıyoruz. Ancak her daim en ufak bir çalkantıda ziyan gören hep bizler oluyoruz. Neden? Kafalarımızda sürekli olarak endişeler var. Acaba yarın ne olacak? Acaba işten çıkartılacak mıyız? Acaba buradan emekli olabilecek miyiz? Aile huzurumuz bir gün var, bir gün yok.Üretirken kıymetli, üretmezken kıymetsiz olmak bizleri kahrediyor." dediler.

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