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Ekonomi

Yemen'in Aden kentinde yakıt krizi: Elektrik sisteminin yüzde 80'i durdu

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yakıt sıkıntısından dolayı elektrik sisteminin yüzde 80'inin hizmet dışı kaldığı bildirildi. Kentte elektrik kesintileri günde 19 saati bulabiliyor.

07:33 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Kentte elektrik kesintileri günde 19 saati bulabiliyor

Kentte elektrik kesintileri günde 19 saati bulabiliyor

Yemen Elektrik Kurumu yazılı açıklamasında, Elektrik ve Enerji Bakanlığının elektrik santrallerinin minimum düzeyde çalışmayı sürdürebilmesi için akaryakıt sağlamak yönünde büyük çaba sarf ettiği belirtildi.


Hükümetin yakıt temini sorununa müdahale etmesi ümidine rağmen, çağrılara cevap verilmediği ifade edilen açıklamada, böylece kentteki elektrik sisteminin yüzde 80'inden fazlasının durduğu vurgulandı.


Kentte elektrik kesintileri günde 19 saati bulabiliyor.

Geçici Başkent Aden'de 5 enerji üretim santrali yer alıyor.




#Aden
#elektrik kesintisi
#Yemen
41 dakika önce
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