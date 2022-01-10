Ekonomi Yeni 20 TLlik banknotlar bugün tedavüle giriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni 20 TLlik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Foto/arşiv

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

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