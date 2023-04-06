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Ekonomi

Yeni bir arama sahası daha: TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Çanakkale'de bir saha için petrol arama ruhsatı verildi. Bakanlığın petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:31 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Çanakkale'de bir sahada petrol araması yapılacak. (Foto: Arşiv)

Çanakkale'de bir sahada petrol araması yapılacak. (Foto: Arşiv)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

42 bin 593 hektarlık sahada petrol aranacak

Buna göre,
TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de, TPAO'nun, Siirt, Şırnak ve Adana'da 77 bin 247 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatılmıştı.


#petrol
#petrol arama ruhsatı
#TPAO
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