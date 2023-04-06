Yeni bir arama sahası daha: TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı

Çanakkale'de bir sahada petrol araması yapılacak. (Foto: Arşiv)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
42 bin 593 hektarlık sahada petrol aranacak
42 bin 593 hektarlık sahada petrol aranacak
Buna göre,
TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de, TPAO'nun, Siirt, Şırnak ve Adana'da 77 bin 247 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatılmıştı.
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1 saat önce