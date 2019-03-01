Yeni çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisi

Muzaffer Türköz, Kızım bu işe girdiğinde benden izin istedi. Ben de kendisine bu işi yapamayacağını, bu işin kadın işi olmadığını ve zor bir iş olduğunu belirttim. Ancak kendisi ısrar edince ben de destekledim ve kendi imkanlarıyla müracaat etti dedi.