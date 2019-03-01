2018 yılında girdiği dijital dönüşüm çerçevesinde tüm süreçlerini dijitalleştiren Pegasus, Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi’ni, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesiyle yapılan ortak çalışmayla iç hatlarda 18 Şubat tarihi itibarıyla 208B uçuş kapısında test etmeye başladı.
Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi sayesinde check-in işlemini tamamlamış misafirlerine biniş kartları olmadan sadece yeni çipli kimlik kartlarıyla uçuşlarına gidebilecekleri hızlı ve kolay bir uçuşa kabul deneyimi sunmayı hedefleyen Pegasus, dünyada bir ilk olacak bu projeyi 2019 sonuna kadar Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşecek tüm yurt içi uçuşları için kullanılan uçuş kapılarında hayata geçirmeyi planlıyor.
EKONOMİ
Uçakta cep telefonunu kapatmayan yolcuya 2 bin 124 TL ceza
FOTOĞRAF 9
Baykan'ın Yukarı Tutacılar köyünde oturan Merve Türköz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçilik' projesine başvurdu.
Merve'ye proje kapsamında 37 keçi hibe edildi.
Ailesiyle birlikte köyde çiftçilik yapan Merve Türköz, hibe keçiler sayesinde ailesinin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Ailem çiftçilik yapıyor ve geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Yaz aylarında şehir dışına çıkarız. Babamın desteği ile ben de bu yapılan projeye başvurdum. Bana 37 keçi verildi. Bu sayede aile ekonomisine büyük katkıda bulunacağım dedi.
Türköz Keçilerim gün geçtikçe büyüyor ve onların sütünden etinden yararlanacağız. Keçilerime her gün bakıyorum, onları otlatmaya götürüyorum, besliyorum, bu işi severek yapıyorum. Bölgemizde kızlar daha çok eve kapanır. Ben de okumadım, anneme ev işlerine yardımcı oluyorum. Şimdiki hedefim büyük bir sürü elde etmek, bu işi meslek olarak yapmaktır diye konuştu.
2 BİN KİŞİNİN ARASINDAN SEÇİLDİ:
Baba Muzaffer Türköz ise kızının köyde tek kadın çobanı olduğunu ifade ederek, Merve'nin 'Genç Çiftçilik' projesine başvuran 2 bin kişi arasında seçildiğini söyledi.
Muzaffer Türköz, Kızım bu işe girdiğinde benden izin istedi. Ben de kendisine bu işi yapamayacağını, bu işin kadın işi olmadığını ve zor bir iş olduğunu belirttim. Ancak kendisi ısrar edince ben de destekledim ve kendi imkanlarıyla müracaat etti dedi.
Baba Türköz kızının 2 bin kişinin arasından seçildiğini ve kendisine 37 keçi verildiğini belirterek Evimizin altında bulunan ahıra koyduk. Kızım her gün onlara bakıyor. Havalar güzel olduğu zaman köy civarında otlatmaya çıkarıyor. Ben okul okumasını istedim ancak imkanlar el vermedi, bu mesleği seçti diye konuştu.
Baykan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Meral Alkaş Ceylani de ilçe ve köylerinde 'Genç Çiftçilik' projesinden 38 kişinin faydalandığını, proje için 1 milyon 140 bin lira ödenek ayrıldığını kaydetti.
Siirtli Merve devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor
Siirt'in Baykan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Genç Çiftçilik' projesine başvuran ortaokul Merve Türköz'ün (19) hayatı değişti. Proje kapsamında 37 keçi hibe edilen Merve, "Babamın desteği ile projeye başvurdum. Bu sayede aile ekonomisine büyük katkıda bulunacağım" dedi.