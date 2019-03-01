Ekonomi Yeni çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pegasus'tan yeni çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisi

Yeni çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisi

Pegasus, dünyada bir ilk olacak Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi’ni hayata geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Pegasus, Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi’ni hayata geçirdi.
Pegasus, Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi’ni hayata geçirdi.

2018 yılında girdiği dijital dönüşüm çerçevesinde tüm süreçlerini dijitalleştiren Pegasus, Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi’ni, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesiyle yapılan ortak çalışmayla iç hatlarda 18 Şubat tarihi itibarıyla 208B uçuş kapısında test etmeye başladı.
Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi sayesinde check-in işlemini tamamlamış misafirlerine biniş kartları olmadan sadece yeni çipli kimlik kartlarıyla uçuşlarına gidebilecekleri hızlı ve kolay bir uçuşa kabul deneyimi sunmayı hedefleyen Pegasus, dünyada bir ilk olacak bu projeyi 2019 sonuna kadar Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşecek tüm yurt içi uçuşları için kullanılan uçuş kapılarında hayata geçirmeyi planlıyor.

Uçakta cep telefonunu kapatmayan yolcuya 2 bin 124 TL ceza
EKONOMİ
Uçakta cep telefonunu kapatmayan yolcuya 2 bin 124 TL ceza

Siirtli Merve devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor
FOTOĞRAF 9
Title
Baykan'ın Yukarı Tutacılar köyünde oturan Merve Türköz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçilik' projesine başvurdu.
Title
Merve'ye proje kapsamında 37 keçi hibe edildi.
Title
Ailesiyle birlikte köyde çiftçilik yapan Merve Türköz, hibe keçiler sayesinde ailesinin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Ailem çiftçilik yapıyor ve geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Yaz aylarında şehir dışına çıkarız. Babamın desteği ile ben de bu yapılan projeye başvurdum. Bana 37 keçi verildi. Bu sayede aile ekonomisine büyük katkıda bulunacağım dedi.
Title
Türköz Keçilerim gün geçtikçe büyüyor ve onların sütünden etinden yararlanacağız. Keçilerime her gün bakıyorum, onları otlatmaya götürüyorum, besliyorum, bu işi severek yapıyorum. Bölgemizde kızlar daha çok eve kapanır. Ben de okumadım, anneme ev işlerine yardımcı oluyorum. Şimdiki hedefim büyük bir sürü elde etmek, bu işi meslek olarak yapmaktır diye konuştu.
Title
2 BİN KİŞİNİN ARASINDAN SEÇİLDİ:
Title
Baba Muzaffer Türköz ise kızının köyde tek kadın çobanı olduğunu ifade ederek, Merve'nin 'Genç Çiftçilik' projesine başvuran 2 bin kişi arasında seçildiğini söyledi.
Title
Muzaffer Türköz, Kızım bu işe girdiğinde benden izin istedi. Ben de kendisine bu işi yapamayacağını, bu işin kadın işi olmadığını ve zor bir iş olduğunu belirttim. Ancak kendisi ısrar edince ben de destekledim ve kendi imkanlarıyla müracaat etti dedi.
Title
Baba Türköz kızının 2 bin kişinin arasından seçildiğini ve kendisine 37 keçi verildiğini belirterek Evimizin altında bulunan ahıra koyduk. Kızım her gün onlara bakıyor. Havalar güzel olduğu zaman köy civarında otlatmaya çıkarıyor. Ben okul okumasını istedim ancak imkanlar el vermedi, bu mesleği seçti diye konuştu.
Title
Baykan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Meral Alkaş Ceylani de ilçe ve köylerinde 'Genç Çiftçilik' projesinden 38 kişinin faydalandığını, proje için 1 milyon 140 bin lira ödenek ayrıldığını kaydetti.
Siirtli Merve devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor
Siirt'in Baykan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Genç Çiftçilik' projesine başvuran ortaokul Merve Türköz'ün (19) hayatı değişti. Proje kapsamında 37 keçi hibe edilen Merve, "Babamın desteği ile projeye başvurdum. Bu sayede aile ekonomisine büyük katkıda bulunacağım" dedi.


Bedellide tarihler değişti

Bedellide tarihler değişti

Bakanlık, değişiklik yapılan celp dönemlerini duyurdu.
İstanbul için müjdeyi veriyorum

İstanbul için müjdeyi veriyorum

Binali ​Yıldırım, İstanbul Tasarım Zirvesi'nde konuştu.
Vizesiz Rusya masada

Vizesiz Rusya masada

​Çavuşoğlu, Rusya ile vizelerin kalkması konusuna değindi.
KOBİlere müjde

KOBİlere müjde

Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı.
2 bin kişinin arasından seçildi

2 bin kişinin arasından seçildi

​19 yaşındaki Siirtli Merve'nin hayatı değişti.
İlk kez açıkladı

İlk kez açıkladı

Soylu, Erdoğan'a gelen telefonu ve ardından yaşananları anlattı.
Şerhler kaldırıldı

Şerhler kaldırıldı

Bakanlık 57 bin pasaportta idari tahdidi kaldırdı.
Son 10 gün

Son 10 gün

​Gebze-Halkalı-Marmaray hattında sona gelindi.
CHPli Başkandanvatandaşa azar

CHPli Başkandanvatandaşa azar

"Oy yoksa hizmet de yok" diye vatandaşa bağırdı.
İhmali olanidam edilsin

İhmali olanidam edilsin

​Mısır'daki tren kazasının ardından 'idam' masada.
İki maçı kaldı

İki maçı kaldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için kritik süreç.
Buzdolabıdolu olmalı

Buzdolabıdolu olmalı

"Roketleriniz olsa da buzdolabı boşsa hepsi boştur."
HavacılaraFETÖ operasyonu

HavacılaraFETÖ operasyonu

​Hava Kuvvetleri'ndeki operasyonda gözaltılar var.
Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

​Konut ve ihtiyaç kredilerinde faizler düşüyor.
Başına ödül kondu

Başına ödül kondu

Ladin'in oğlu için ABD devrede.
CHPninpsikolojisi bozuldu

CHPninpsikolojisi bozuldu

​Parti içi kavgalardan kurtulamayan CHP, çareyi psikologlarda arıyor.
Erdoğanarabulucu olsun

Erdoğanarabulucu olsun

​Asya'nın iki nükleer gücü savaşın eşiğine gelirken İslamabad'dan önemli bir teklif geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.