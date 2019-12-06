Ekonomi Yeni dönemin en etkili tasarruf aracı BES
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni dönemin en etkili tasarruf aracı BES

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) 17 yılda olgunlaşarak tasarruf için cazibe merkezi haline geldiğini ve 2020’den itibaren büyük yatırımların da yeni adresi olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayhan Sincek
Ayhan Sincek

Bireysel Emeklilik Sistemi, kuruluşundan itibaren geçen 17 yılda, 120 milyar TL fon büyüklüğüne ve OKS ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısına ulaşarak artık olgunluk dönemine girdi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Gelişmiş teknolojik alt yapısı, yetişmiş insan kaynağı ve sunduğu avantajlarla Türkiye’de BES artık uzun vadeli tasarrufun çatısı olacak. Yeni düzenlemelerin de devreye girmesiyle BES, daha büyük bir gelişim ve büyüme sürecine girecek. Bu gelişmiş altyapıdan Türkiye daha fazla yararlanacak” dedi.

BES’te sağlanan devlet katkısının Avrupa ülkelerinde bile olmadığını ve bunun çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Sincek şöyle devam etti, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hiç zahmete girmeden alacağı bir teşvik var. Asgari ücrete kadar burada devlet, tasarrufunuza ek yüzde 25 veriyor. Yeni dönemde gençlere daha da yüksek bir teşvik konuşuluyor. Geleceğini planlamak isteyenler için çok önemli, kaçırılmaması gereken bir fırsat bu. 2019 yılına baktığımızda sektörün ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 22,5 civarında ki hâlâ yıl bitmedi. Burada da yüzde 1-1,5’luk bir getiri sağlasa performans olarak sektör yüzde 24’lerle kapatacak, bu da enflasyonla karşılaştırdığımızda ciddi bir reel getiri. Baktığımızda mevduatlar 11-12’lere kadar inerken emeklilik fonları ağırlıklı getirileri yüzde 20 civarında.”

BES’te pek çok tasarruf enstrümanının da olduğuna dikkat çeken Sincek, “Katılımcılarımız bir yandan emeklilik günlerine gönül rahatlığıyla hazırlanırken diğer yandan da BES fonlarında altından dövize kadar çeşitli fon alternatiflerine yatırım yapabilir, fonlarını yıl içinde değiştirebilir” dedi.

Avrupa’daki Türkler BES’e katılabilir

  • Avrupa’daki gurbetçilerimizin de BES’e dahil edilebileceğini belirten Sincek, “Dövizli emeklilik olabilir, yurt dışı gurbetçilerine yönelik çok ses getirebilecek ürünler kurgulanabilir. Faizsiz alternatiflerinin olmasının da çok büyük avantajı var. Bu alanda ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. 5-6 milyon gurbetçi birikimlerini BES yoluyla Türkiye’ye getirmiş olur. Hem Türkiye ekonomisine kaynak olur hem de Avrupa’daki vatandaşlarımıza ek bir kazanç fırsatı doğar” şeklinde konuştu.
  • Katkı payları yıllık tavan limitlerin altında kalan katılımcılara bir hatırlatmada da bulunan Sincek, şunları belirtti: “Bilindiği gibi BES’te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu limit yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor. Ödediği katkı payıyla bu limitin altında kalanlar için fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Zira bu yılın devlet katkısı hakkı bu takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz.”
  • Genel Müdür Ayhan Sincek, yakın zamanda özel sağlık sigortaları da sunmaya başlayacaklarının müjdesini verdi: “Hali hazırda; Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası, Misafirim Güvende Yabancı Sağlık Sigortası ürünlerimiz mevcut. Kısa bir zaman dilimi içinde Özel Sağlık Sigortası da sunuyor olacağız. Var olan ürünlerimizle sağlık sigortalarında da güçlü bir faizsiz alternatifin olabileceğini gösterdik. Ürün çeşitliliğimizi zenginleştirmeyi sürdürüyoruz.”

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