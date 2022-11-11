Yeni ekonomi modeli kazandı: Şekib Avdagiç İTO seçimlerinde ezici bir çoğunlukla güven tazeledi

İstanbul iş dünyası, rekor bir katılımla yapılan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde Türkiye Ekonomi Modeli’ne sahip çıktı. Yatırım, üretim ve istihdamı önceleyen Türkiye Modeli’ne hem icraatları hem söylemleriyle destek veren İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, oda seçimlerinde ezici bir çoğunlukla güven tazeledi. Üye sayısı 700 bini aşan Türkiye’nin en büyük ticaret odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçimin ilk aşaması tamamlandı. Önceki gün gerçekleştirilen seçimde, 47 binden fazla kişinin oy kullandı ve bugüne kadarki en yüksek katılımlı seçim olarak tarihe geçti. Siyasi bir zemine çekilmek istenen ve çekişmeli geçeceği iddia edilen seçimde, ‘değişim’ isteyen muhaliflerin dediği olmadı. Atilla Bingöl, Sadettin Saran, Ulvi Özcan ve Hacı Demir gibi isimlerin ön plana çıktığı “İTO’da Değişim Zamanı” hareketi, sandıktan umduğunu bulamadı.

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İTO PLATFORMU YÜZDE 71’LE KAZANDI

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’e destek veren İTO Platformu, 273 üyeli İTO Meclis’inde 195 sandalye elde etti. Meclis üyelerinin yüzde 71’ini elde eden İTO Platformu, 81 meslek komitesinden 57’sini kazandı. MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD ve İGİAD’ın başını çektiği iş dünyası sivil toplum kuruluşlarından oluşan İTO Platformu’nun desteklediği İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 15 Kasım'da yapılacak seçimde yeniden başkan seçilmeyi garantiledi.

2 KOMİTEDEDE DE GALİP

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, seçime girdiği iki komiteden de kazanarak çıktı. 52 No’lu Kara Taşıtları, Yedek Parça ve Ekipmanları Komitesi’nde bütün oyları alan Avdagiç, 68 No’lu Plastik ve Kauçuk Meslek Komitesi’nde ise 210 oy alan Abdullah Teber’e karşı 491 oyla kazandı. Şekib Avdagiç, hükümetin hayata geçirdiği Türk Ekonomi Modeli’ni savunan iş adamlarının başında geliyor.

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SÖYLEMİ KARŞILIK BULDU

Her fırsatta yeni ekonomi modelini olumlu bulduğuna yönelik mesajları veren ve iş dünyası temsilcilerine bu modele sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Avdagiç’in bu açıklamaları İTO seçimlerinde karşılık buldu. Önümüzdeki hafta yapılacak başkanlık oylamasında yeniden seçilmeyi garantileyen Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin geçtiği hassas dönemlerde; Türkiye’nin üretim ve büyüme potansiyeline olan inancını yüksek sesle dile getirdi.

ÜRETİMLE BÜYÜYEN TÜRKİYE’NİN SESİ OLDU

“Türkiye ekonomisinin kur-faiz gibi iki parametreye hapsedilmesine müsaade etmiyoruz” söylemini her fırsatta ifade eden Avdagiç’in 24 Kasım 2021’de yaptığı bu açıklama dikkat çekmişti: “Türkiye'nin yeni kalkınma modeli ‘üretim’ üzerine inşa edilmiştir. Türk reel sektörü gücünü üretimden, yatırımdan, ihracattan alıyor. Türkiye ekonomisinin çıpası üretimdir, yatırımdır, kısır bir döngüye mahkum edilemez. Bizler üretmeye devam edeceğiz. Ekonomiyi kuşatmak isteyenlere daha çok üreterek cevap vereceğiz. Özellikle çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde ücret artışıyla, dayanışma içinde sahip çıkacağız.”

TARAFIMIZ BELLİDİR

Avdagiç seçim çalışmaları kapsamında 15 Ekim’de konuk olduğu Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde (PESİAD şu açıklamalarda bulundu: "Bizim şu andaki siyasi büyüğümüz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz Cumhurbaşkanı'mız ve onun politikalarını desteklemekle ilgili kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu konuyu da açık açık söylüyoruz. Hiç de saklamıyoruz bunu. Ama öyle, ama, fakat lakin demiyoruz. Şu andaki Cumhurbaşkanı'mızın yürüttüğü politikalara da destek verme konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz.”

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POPÜLİZME PRİM YOK

Avdagiç, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadıklarını ve 195 meclis üyesi ile açık ara kazandıklarını söyledi. Avdagiç, “İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir. İstanbullu tüccar, hiçbir gündelik ve popülist yaklaşıma prim vermemiştir. Dünyada yaşanan pandemi ve savaş gibi krizler karşısında, İstanbul iş dünyası kenetlenmeyi ve dayanışmayı tercih etmiştir. İTO üyeleri, bu seçimle birlikte bir kez daha İTO’nun aklı selimin kalesi olduğunu ortaya koydu. Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki, yeni meclisle İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız” şeklinde konuştu.

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İstikrarla hizmete devam

Şekib Avdagiç'in güven tazelemesine iş dünyasından destek geldi.

Mahmut Asmalı

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı:

140 yıllık tarihiyle İstanbul Ticaret Odası (İTO), yalnız şehrimizin değil ülkemizin en değerli ve en önemli iş organizas-yonlarından biri. Şekib Avdagiç ile ciddi bir atılım dönemine giren İTO, 21'inci dönem seçimlerinde alınan sonuçlar ile bu atılım dönemini devam ettireceğini teyit etmiş oldu. İTO, istikrarlı ve ekonomimize değer katan ilerleyişini bölgesel ve küresel çalışmaları ile sürdürecektir. Alınan sonuçların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Orhan Aydın

ASKON Başkanı Orhan Aydın:

Seçim sürecinde ekiplerimizle yoğun bir çalışma yaptık ve çok şükür seçimi kazandık. Bu yeni dönemin daha verimli geçeceğini düşünüyorum. Malum pandemi yaşadık ve bu dönemde ticaret fazlasıyla etkilendi. Yeni yönetimle birlikte taze kanlar da geldi. Cumhur-başkanı'mızın da sürekli vurgu yaptığı gibi; Türkiye, ihracat ve üretimle büyüyecek. Son dönemdeki makroekonomik göstergeler de bunu gösteriyor. Sanayi ve ihracat çok önemli. Şekib Avdagiç Başkan da buna vurgu yaptı. Gelecek dönemde bunlara yoğunlaşacağız.

Yaşar Doğan

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan:

Rekor bir katılımla kazasız, belasız atlattık bu seçimi. İş dünyası değişim nidaları atanlara teveccüh etmedi. İstikrardan yana olduğunu gösterdi. İTO doğru ve faydalı işler yapıyor. Şunu anladık ki, iş dünyası kaostan beslenmez verimliliğe bakar. İhracata, üretime, yatırıma bakar. Şekib Avdagiç’in üretimin desteklenmesi söylemleri siyasi değildi ve başkan bunların altını oldukça doldurdu. Bizler de bunu dikkate alarak seçimlerimizi yaptık. Meslek örgütleri bunu dikkate aldı ve doğru olanı yaptı. Başkanın söylemlerini doğru buluyoruz.

Ayhan Karahan

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan:

Şekib Avdagiç'in bugüne kadar yaptıkları takdirle karşılandı. İş adamlarının teveccühünü kazandı. Türkiye bir büyüme içerisinde ve büyük bir potansiyele sahip. Yatırım, üretim ve ihracat bizim için çok önemli. İstanbul’un da ihracatta, üretimde şehir olarak çok büyük bir payı var. İTO’nun yönetim tarzı iş dünyasında karşılık buldu ve bu kapsamda iş dünyası gelecek dönemde kendisine fayda bekliyor. Önümüzü karanlık değil aydınlık görüyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’nı en iyi şekilde değerlendireceğiz ve buna göre hareket edeceğiz.

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