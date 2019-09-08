Yeni havayolu şirketlerini çekecek

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Çin'den, Hindistan'dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı'nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluş turmaktadır" dedi. Samsunlu, İstan bul Havalimanı'nın global hedeflerini ve havalimanıyla ilgili son bilgileri de paylaştı. Türk Hava Yolları’nın (THY) son yıllardaki atılımlarının İstanbul Havalimanı'na katkısını değerlendi ren Samsunlu, şunları anlattı: "Türkiye son 10-15 yıldır havacılık sektörüne önemli alt yapı yatırımları yapıyor. Bu zaman zarfında THY filosunu genişletti ve havacılık sektö rünün küresel anlamda gelişmesine de katkı sundu. İstanbul Havalima nı, THY'nin yanı sıra tüm fazların tamamlanmasıyla birçok yeni hava yolu şirketini çekecektir.”

Kadri Samsunlu

YATIRIMLARA ÖNEM VERİLMELİ

Bugün itibariyle yılda 4 milyar insanın seyahat ettiğini, bu sayının 20 yıl içinde yaklaşık olarak 8 milyara çıkacağını söyleyen Samsunlu, “Bu nedenle sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın alt yapı yatırımlarına önem vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.