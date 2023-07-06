Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da artacak.

Memur maaş katsayısı da yüzde 17,55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya yükselecek.