Ekonomi Yeni Şafak gündeme getirmişti Honda açıklama yaptı O araçların bağlantısı yapılmış
OTOMOTİV

Yeni Şafak gündeme getirmişti Honda açıklama yaptı: O araçların bağlantısı yapılmış

Honda Türkiye, otoparkında yüzlerce sıfır aracın bulunduğu ve ilk olarak Yeni Şafak'ın gündeme taşıdığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Stokçuluk yapmadıklarını belirten şirket, arazideki araçların kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış otomobiller olduğunu duyurdu.

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Yeni Şafak gündeme getirmişti Honda açıklama yaptı: O araçların bağlantısı yapılmış
İzmir'de bir arazide yüzlerce aracın bekletildiği görüntüler.

Sıfır araçlar için Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe sokulan ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayilere yönelik Ticaret Bakanlığı müfettişleri harekete geçti.

Bu gelişmelerin ışığında sosyal medyada dolaşan bir görüntü kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz hafta sonunda İzmir'de çekildiği öne sürülen görüntülerde, Honda'ya ait yüzlerce sıfır model aracın bir arazide yan yana sıralandığı kaydedildi.

İlk olarak Yeni Şafak'ın gündeme taşıdığı, ÖTV indirimi kapsamına giren sıfır araçların satılmadığı ve stoklandığı iddialarına ilişkin Honda Türkiye'den açıklama yapıldı.

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HONDA TÜRKİYE: ARAÇLARIN BAĞLANTISI YAPILDI

Stokçuluk yapmadıklarını belirten şirket, arazideki araçların kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış otomobiller olduğunu duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, bir Honda bayisinin araç parkı görüntüleri ile bayinin satış yerine stok yaptığı yönünde haksız yorumlar bulunmaktadır. Bazı haber kaynaklarının da bu sosyal medya paylaşımını esas alarak haber yapma eğiliminde olduğunu gördüğümüzden resmi bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Otomotiv sektörünün sipariş, satış, filo, takas, ikinci el ve teslimat gibi tüm süreçlerine tam hâkim olmadan yapılan bu mesnetsiz paylaşımları, haberleri ve yorumları üzüntüyle karşılıyoruz.

Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır. Bu görüntüleri çekerek yayan ve böylece gerek bayimizin ticari itibarına ve gerekse de markamıza zarar verenler için tüm hukuki yollara başvurma haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz."

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Geçtiğimiz haftalarda sıfır araç tarafında gerçekleştirilen ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayilere yönelik Ticaret Bakanlığı müfettişleri harekete geçerken, sosyal medyada dolaşan bir görüntü kafaları karıştırdı. İzmir'de çekilen görüntülerde bayilerde bulunmadığı öne sürülen aynı marka araç ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görülüyor.

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