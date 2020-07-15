Albayrak Holding'ten yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin ilk 48 saati, 252 şehidin şanlı direnişi, söyleşiler, itiraflar ve daha bir çok özel çalışmadan oluşan ve 3 dilde yayın yapan 15 Temmuz dijital kütüphanesi, okurlardan yoğun ilgi gördü.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminden sonra cuntacıların silah sıktığı vatan evlatları, darbecilerin ele geçirmek istedikleri kritik yerlerde yaptıkları savunma ile tarihi değiştiren bir destan yazdı.

GÜNDEM Yeni Şafak'ın 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini 1.3 milyon kişi ziyaret etti

Yeni Şafak, tarihi değiştiren o iki günün hafıza kaydını "yenisafak.com/15temmuz" sayfasında tuttu, siteye giriş yapan ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu geçti.

GÜNDEM Yeni Şafak direniş noktalarındaydı

Şehitlerin hayat hikayesi de yer alıyor

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırlanan dijital kütüphane darbe ile ilgili en önemli kaynaklardan biri haline gelirken, darbenin saat saat bütün detaylarının olduğu site aynı zamanda İngilizce, Arapça, Rusça olarak da yayına sunuldu.

Sitede darbecilerin planladığı tüm alçaklıklara karşı vatan müdafaası yaparken şehit olan 15 Temmuz şehitlerinin de hayat hikayesi yer alıyor.

GÜNDEM Erdoğan 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok iyi bir proje" dedi

Sayfanın görüntülenme sayısı 3 milyon 368 bine ulaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak Medya Grubunun CNR'daki standını ziyareti sırasında, kütüphane ile ilgili bilgi almış ve çalışmayı "çok iyi bir proje" olarak tanımlamıştı.

“Ödünç Akılla Bir Yere Varamayacağımızı Kabul Etmeliyiz” https://t.co/ENucv0CZmc pic.twitter.com/SL1UpOb0Gi — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 25, 2017

Açıklamaya göre, Yeni Şafak İnternet Yazı işleri Müdürü Ersin Çelik, 15 Temmuz dijital kütüphanesi hakkında attığı twitt'lerle dijital kütüphanenin arkasındaki özverili çalışmaları paylaşırken, arkasında 6 aylık bir emek olan projenin birçok akademik çalışmaya da kaynak olduğunu belirtti.

Yeni Şafak'ın büyük emek vererek hazırladığı ve 15 Temmuz'a dair en kapsamlı arşiv olan 15 Temmuz Dijital Kütüphanesinin ziyaretçi sayısı 1.3 milyon kişiyi geçti. Kütüphaneye Türkiye'den sonra en fazla giriş Almanya, ABD ve Hollanda'dan gerçekleştirildi.https://t.co/ifXwroFB0r REKLAM July 14, 2020

Bir darbe gecesi gazeteciliği hatırası 2: "Darbe girişimine sessiz kalırsak bedelini ömür boyu öderiz" @Tvnet 23.20https://t.co/xqsCLi1Jk4 — Ersin Çelik (@ersinceliq) August 15, 2016

OYNAT 01:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenişafak 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini inceledi 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak Medya Grubu'nun standını ziyaret etti. Erdoğan, Yeni Şafak'ın hayata geçirdiği ve önceki gün yayına açılan 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini detaylıca inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Dijital Kütüphanesinin çok iyi bir proje olduğunu söyledi.



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