Yeni ticaret kapısı hidrojen enerjisi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yeşil Gündem Sohbetleri’nin 13’üncüsünde ‘Hidrojen Ekonomisinde Türkiye’nin Rolü’ ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat ev sahipliği yaptı. Canpolat, hidrojenin dünyanın 2050 yılına kadar ‘net sıfır’ emisyona ulaşması için kilit bir role sahip olduğunu belirtti.

112 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞIR

Canpolat, “Yapılan projeksiyonlara göre bugün 1,4 milyar dolar büyüklüğündeki hidrojen pazarı 2030 yılına kadar 12 milyar dolara yükselecek. Net sıfır hedefi gerçekleşecek olursa 112 milyar dolara ulaşacak. Ayrıca hidrojen enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin ülkeler için talep potansiyeli taşıyan ülkelere ihracat için de yeni ticaret kapıları anlamına gelecek” dedi.

FOSİL KAYNAKLAR DENKLEM DIŞI

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer de sunumunda şu konulara dikkat çekti: “Günümüze kadar olan süreçte enerji denkleminde yenilenebilir enerji, nükleer ve fosil kaynakları görmüştük. Fosil kaynaklar şimdi denklemin dışına çıkıyor. Peki, denklemin içine kim geliyor? Hidrojen geliyor. Peki, hidrojenin buradaki yolu nasıl olacak? Bu tarihi süreçleri yaşıyor olmak aslında insanlık için hem problemli hem de büyük fırsat oluşturuyor.” TENMAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik ise en önemli görevlerinin ülke ekonomisini karbondan arındırarak sürdürülebilir temiz enerjiye geçişi sağlamak olduğunu söyledi.







