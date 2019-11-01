Yeni vergi düzenlemesi komisyondan geçti

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sona erdi.

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

868 kişiye 35 milyon lira yersiz ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, teklifin şehit yakınları ve gaziler ile başarılı sporculara bağlanan aylıklar kapsamında yapılan yersiz ödemelerden doğan borçların terkin edilmesine yönelik maddesine ilişkin komisyona bilgi verdi.

Devlet sporcuları, şehit yakınları, gaziler ve başarılı sporculara farklı kurumlar tarafından fazla ödemeler yapılabildiğine işaret eden Bağlı, "868 kişiye 35 milyon liranın üzerinde fazla ödeme yapıldı. Şu ana kadar işlem yapmadık ama bunun bir şekilde tahsil ve terkin edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Genel Müdür Vekili Ahmet Genç, kurumun faaliyete geçmesiyle sektöre yönelik denetim ve düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi.

Genç, sektörde ağırlığın yabancı sermayede olduğunu ancak yeni kamu şirketlerinin kurulduğunu da sözlerine ekledi.

"Rapor 400-500 lira arasında olacak"

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Zeki Adlı, teklifin, dün görüşmelerine ara verilen tapu ve kadastro maddeleri hakkında komisyona bilgi verdi.

Değerinin çok üstünde gayrimenkul satışları yapıldığını anlatan Adlı, bunun önüne geçilmesi için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gayrimenkul değerleme çalışmasını başlattıklarını belirtti.

Buna ilişkin yönetmelik çalışmasını bitirerek Cumhurbaşkanlığına sunduklarını bildiren Adlı, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 3 ay içerisinde 2 yerde pilot uygulama yapacaklarını ifade etti.

Zeki Adlı, "Vatandaş, alım satım yapacağı gayrimenkulun değerlemesi için uzman arayışına girmeyecek. Başvuru yaptığında sistem kimin değerleme yapacağını otomatik olarak atayacak. Masraf konusunu Hazine ve Maliye Bakanlığıyla görüşüyoruz. Bu tutar vatandaştan alınacak şekilde tasarladık ama Bakanlığın aldığı bir harç tutarı var. Bunun ondan alınması görüşü de var." diye konuştu.

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Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans verilmiş 9 bine yakın değerleme uzmanı ve 140 değerleme şirketi bulunduğunu belirten Adlı, değerlemenin birebir gayrimenkulün bulunduğu yerde yapılacağına dikkati çekti. Adlı, şöyle devam etti:

"Gayrimenkul değerleme çalışmalarını 3 yıl boyunca tekil yapacağız. 3 yılın sonunda Türkiye'nin değer haritalarını çıkararak o haritalar üzerinden işlem yapacağız. Değerlemeler, periyodik olarak güncellenecek. Bu sistemin yürürlüğe girmesinden sonra 6 ayda Türkiye genelinde uygulamaya başlayacağız. Bize alım satıma gelen herkesten bu raporu isteyeceğiz. Türkiye genelinin değer haritasını çıkardığımızda, 3 yıl sonra, vatandaşın gidip gelmesine gerek olmadan değerleme taleplerini karşılayacağız. Rapor bir yıl geçerli olacak."

"Oranları bir miktar aşağı çekeceğiz"

Komisyon Başkanı Elvan, değerleme için ödenecek tutarın harçtan düşülmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının bir çalışma yaptığını, onun sonucuna göre Genel Kurulda bir değişiklik yapılabileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dinçbaş, Elvan'ın "Vergi oranlarının yüksekliği dünkü konuşmalarda ifade edildi ve Bakanlık tapuya ilişkin çalışmaya paralel bir çalışma yürütüyor." sözleri üzerine, bu sistem layıkıyla hayata geçtiğinde gerçek gayrimenkul değerlerinin ortaya çıkacağını vurguladı. Dinçbaş, "Gelir İdaresi çok detaylı çalışıyor. Bunu hayata geçireceğiz inşallah. Oranları bir miktar aşağı çekeceğiz." dedi.

"103 bin konut var"

AK Parti'li Demiröz, değerli konut vergisi alımına yönelik düzenleme kapsamında 103 bin konutun bulunduğunu bildirdi.

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Komisyon Başkanı Elvan da konut başına alınacak vergi oranı dikkate alındığında öngörülen gelirin 3 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

Demiröz, değerli konut vergisine, bütçeye ek gelir olarak bakılmadığını, konutların gerçek değerinin belirlenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

"Vergi iadelerine yönelik süreç hızlandırılacak"

Vergi Denetim Kurulu Başkan Vekili Suat Sarıgül, vergi kaçakçılığının önemli kısmının karmaşık işlemlerle ve örgütler tarafından gerçekleştirildiğini, bunlarla etkin mücadele için bazı mesleki düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, düzenlemeyle vergi iadelerine yönelik işlemlerin hızlandırılacağını ve firmaların finansmana erişiminin sağlanacağını da belirtti.

Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Ertuğrul Topaktaş da düzenlemeyi desteklediklerini ifade etti.