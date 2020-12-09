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Ekonomi Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı

Türkiye’nin en uzun, dünyanın 2. en uzun tüneli olacak çift tüplü Yeni Zigana Tüneli’nde inşaat çalışmaları sürerken yüzde 78 oranında kazı-destekleme imalatı, yüzde 56 oranında da kaplama betonu imalatının tamamlandığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde çalışmalar sürüyor.
Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde çalışmalar sürüyor.

Bittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak olan ve yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde çalışmalar sürüyor. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 22 bin 55 metrelik kaza çalışması yapıldı.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 km’lik 2. Zigana Tüneli’nin Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiinde sürdürülüyor.

İHA
Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 22 bin 55 metrelik kaza çalışması yapıldı.

2x14.5 km uzunluğundaki çift tüp tünel ve bağlantısı yolları ile birlikte 15,1 km uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli güzergah projesinde kültürel ve sosyal açıdan önemli bir konumda olan 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, bölünmüş yol standartlarına çıkartılması, mevcut yol geometrisinin 2x2 şeritli yol haline getirilmesi ve mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 km kısaltılması hedeflenirken, yapılacak Zigana Tüneli yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunacak.

  • Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.

22,55 km’lik kısım tamamlandı

Yapım çalışmaları giriş Trabzon ve çıkış Gümüşhane yönlerinden yerin yaklaşık 700 metre altında toplam dört aynada 24 saat vardiyalı olarak devam ederken, toplamda 29 km uzunluğundaki Zigana tünelinde kazı-destekleme imalatı olarak sol tüpte 11,25 km, sağ tüpte 11,30 km olmak üzere 22,55 km’lik kısım, kaplama betonu imalatı olarak da sol tüpte 8,13 km olmak üzere 16,25’lik kısım tamamlandı.

İHA
Bittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak.

Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nin havalandırma sistemi Türkiye’de ilk defa kullanılacak yeni teknikte donatılacak. Yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak.

Bu çalışmalar kapsamında Gümüşhane yönünden 2 nolu servis şaftı, 3 nolu havalandırma şaftı, Trabzon yönünden 1 nolu servis şaftı, 1 nolu havalandırma şaftı olmak üzere toplam 4 adet 880 metre şaft kazısı imalatı tamamlandı.

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
FOTOĞRAF 11
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Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor.
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21,4 kilometresi tamamlanan Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.
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Yüzde 74’ü tamamlanan Zigana Tüneli yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak. Tünelde ışığın görünmesine ise 7,6 kilometre kaldı.
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40 DAKİKA KISALACAK <br> <br> Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel.
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'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR' <br> <br> Yeni Zigana Geçidi’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Çalışmalar 24 saat devam etmekte. Bölge ve Gümüşhane için çok önemli bir proje olan Zigana Geçidi projesinin yüzde 74’ü tamamlanmış durumda. Bu projeyi ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve yüklenici firma yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum şeklinde konuştu.
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'BİZE ÇOK FAYDASI OLACAK' <br> <br> Yeni Zigana Geçidi’nin açılmasını Gümüşhaneli vatandaşlar da heyecanla bekliyor. Mevcut yolun tehlikelerle dolu olduğunu ve yeni yapılacak tünel ile birlikte daha güvenli seyahat yapılacağını söyleyen Vural Öz, İnşallah bir an önce biter. Daha güvenli bir yol olacak, Gümüşhane’den Trabzon’a alışveriş yapmaya gidiyoruz. Bu vesile ile yol daha da kısalacak ve bize çok faydası olacak ifadelerini kullandı.
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Yolun kısalması ile birlikte yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirten Bedirhan Yağlıdere de tünelin yakın zamanda açılmasını temenni ettiğini ifade etti. Yağlıdere, Yeni yapılan Zigana Tüneli projesi çok iyi düşünülmüş. İşimiz gereği sürekli Trabzon’a gidip geldiğimiz için yeni yapılan tünelle birlikte hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edeceğiz. Yakın zamanda açılmasını temenni ediyoruz dedi.
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Gümüşhane ve Trabzon arasındaki mesafenin 45 dakikaya ineceğini söyleyen Şerafettin Alemdar ise Tünelin yapılması çok iyi olacak, 1 buçuk saatte gittiğimiz Trabzon’a 45 dakikada gidebileceğiz. Canımız istediği zaman gidip gelebiliriz, çok iyi olur. 4 gözle açılmasını bekliyoruz. Kış aylarında Zigana yolunda çok zorlanıyoruz, tünel açıldığı zaman hiçbir zorluk çekmeyeceğiz” diye konuştu.
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Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Title
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Title
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor. Tünel inşaatının yüzde 74'ü tamamlanırken, ışığın görünmesine 7,6 kilometre kaldı.


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