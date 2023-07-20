Yenilenebilir enerjide rota Türkiye

Türkiye, ilişkileri hızla normalleştirdiği Körfez ülkeleriyle ‘enerjik’ bir başlangıç yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez çıkarmasında enerjiye ilişkin anlaşmalar imzalandı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan mutabakat zaptı, yenilenebilir enerji ve elektrik alanında iş birliği ve bu alandaki yatırım fırsatlarının araştırılmasını kapsıyor. İki ülke arasında elektrik ara bağlantısı araştırılacak. Hidrojenin de kullanımını artırmak için araştırma ve geliştirme yolunda bilgi alışverişinde bulunulacak. İki ülke arasında enerji tedarik zincirleri, ikili yatırım teşvikleri ve materyallere erişmek için iş birliği yapılacak.