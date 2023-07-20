Yenilenebilir enerjide rota Türkiye

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Türkiye, ilişkileri hızla normalleştirdiği Körfez ülkeleriyle ‘enerjik’ bir başlangıç yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez çıkarmasında enerjiye ilişkin anlaşmalar imzalandı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan mutabakat zaptı, yenilenebilir enerji ve elektrik alanında iş birliği ve bu alandaki yatırım fırsatlarının araştırılmasını kapsıyor. İki ülke arasında elektrik ara bağlantısı araştırılacak. Hidrojenin de kullanımını artırmak için araştırma ve geliştirme yolunda bilgi alışverişinde bulunulacak. İki ülke arasında enerji tedarik zincirleri, ikili yatırım teşvikleri ve materyallere erişmek için iş birliği yapılacak.
TEMİZ ENERJİDE ORTAK YATIRIM
Türkiye’nin enerjideki potansiyeli Körfez ülkelerini de cezbediyor. Temiz enerji teknolojilerinde ortak yatırım fırsatları araştırılacak. Karbon yakalama, kullanım, depolama ve enerji depolama teknolojileri konularında iş birliği geliştirilecek. İki ülke, hidrojen üretimi teknolojileri, ulaşım çözümleri ve maliyetleri, depolama çözümleri ve maliyetleri, fosil yakıt kaynaklı hidrojenin karbon yoğunluğunun düşürülmesi, hidrojen yakıt hücreleri, hidrojen üretimi için nükleer santrallerden yararlanılması, fosil yakıt altyapısının yeniden işlevli hale getirilmesi, son kullanıcı uygulamaları ve işleyişin gösterilmesi alanlarında da iş birliği yapacak.
PETROLDE İŞ BİRLİĞİ
İmzalanan anlaşma petrokimyasalların üretiminde iş birliğini ve petrol talebinin sürdürülmesini de içeriyor. Anlaşma rafine petrol ürünlerinin üretim, pazarlama ve dağıtımında iş birliğini belgeliyor.