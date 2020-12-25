Ekonomi 5 milyar dolarlık enerji ithalatı önlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yenilenebilir kaynaklar bu yıl 5 milyar dolarlık enerji ithalatını önledi

5 milyar dolarlık enerji ithalatı önlendi

Yenilebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar Türkiye'nin enerjideki ithalatını da ciddi anlamda etkiliyor. Türkiye'de toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 49 bin megavatı aşarken, bu yıl Türkiye'de yenilenebilir enerji santrallerinden sağlanan 120 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle tutarı 5 milyar doları aşan enerji ithalatı da önlendi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ercömert, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün bugün itibarıyla 49 bin megavatı geçtiğini söyledi.

Bu yıl dünyada birçok sektörü durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinde görülen artışın sevindirici olduğunu belirten Ercömert, şöyle devam etti:

"Günümüz itibarıyla yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi 120 milyar kilovatsaati aştı. Bu üretimin 77 milyar kilovatsaatini hidroelektrik santralleri, 24 milyar kilovatsaati rüzgar, 11,5 milyar kilovatsaati güneş ve 9 milyar kilovatsaati jeotermal enerji santrallerinden sağlandı. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen üretimle 5 milyar doları aşan tutarda enerji ithalatı önlendi. Bu, milli ekonomimize müthiş bir katkıdır."

Rüzgara 450 milyon dolar yatıracak
EKONOMİ
Rüzgara 450 milyon dolar yatıracak
  • Ercömert, böylece bu yıl Türkiye'deki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 43'ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını dile getirdi.

Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa'da üst sıralarda

Ercömert, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışla birlikte bu alanda Avrupa'da üst sıralarda yer aldığını ifade etti.

Hidroelektrikte 31 bin 78 megavat kurulu güçle Türkiye'nin Norveç'ten sonra Avrupa'da ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Ercömert, "Türkiye'nin hız kaybetmeden birkaç yıl içinde hidroelektrikte Avrupa'da birinci sırada yer alabileceğini düşünüyorum. Mevcut yenilenebilir enerji kapasitesiyle Türkiye dünya liginde ilk sıralara doğru yaklaşıyor. Toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün 2021'de 50 bin megavatı aşacağını öngörüyorum. Ülkemizin güneş ve rüzgar enerjisinde de Avrupa'da kurulu güç sıralamasında ilk 5'e girmesinin yakın olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Türkiye'nin 95 bin megavata ulaşan toplam elektrik kapasitesinin 31 bin 78 megavatını hidroelektrik, 25 bin 674 megavatlık kısmını doğal gaz, nafta ve sıvılaştırılmış doğal gaz santralleri, 20 bin 300 megavatını ise kömür santralleri oluşturuyor.

Kurulu güçte rüzgar enerjisinin 8 bin 713 megavat, güneş enerjisinin 6 bin 526 megavat ve jeotermal enerjinin 1686 megavat kapasitesi bulunuyor. Kapasitenin kalan kısmını biyokütle ve diğer kaynaklar oluşturuyor.

Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES: 50 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
FOTOĞRAF 12
Title
​Güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasındaki 28 il arasında en yüksek ikinci sırada yer alan Van, aynı zamanda Türkiye'de rüzgâr enerjisinden elektriğin üretilebileceği en verimli şehirler arasında da gösteriliyor.
Title
Van'ın bu potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için 3 yıllık çalışma sonrası 55 milyon dolarlık yatırımla 14 rüzgâr türbininin yer aldığı RES kuruldu. Van'ın Gevaş ilçesindeki Balaban mevkiisinde kurulan ve 53,2 megavat kapasiteye sahip santral, 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.
Title
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMDAKİ RES'İ VAN'DA <br< <br> FİBA Grubu'nun Van'da kurduğu RES, Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve en doğusundaki rüzgâr enerjisi santrali konumunda yer alıyor. FİBA Grubu, yeni yatırımlarıyla birlikte yıllık 563 bin hektar ormana eşdeğer karbon azalımı yapacak.
Title
Türkiye'nin rüzgâr haritasını çok iyi analiz ettiklerini ve Van'daki santralle Doğu Anadolu'nun rüzgar enerjisi potansiyeline bugüne kadar ki en büyük yatırımı yaptıklarını belirten FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul Çatalca'da kurulan 4 yeni rüzgar enerjisi santrali yatırımının üretime başladığını belirtti.
Title
Özyeğin, Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 projeyi, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası olarak görüyoruz diye konuştu.
Title
'DOĞU'DA EN BÜYÜK YATIRIMI YAPTIK' <br< <br> Özyeğin, RES yatırımlarımızı enerji sektöründeki grup şirketimiz FİNA Enerji yürütüyor. Önceliğimiz, yenilenebilir enerji projelerine ağırlık vermek ve bu alanda sektöre öncülük etmek. Yenilenebilir enerjinin en büyük avantajlarından biri, ülkemizin geniş rüzgâr ve güneş potansiyelinden yararlanma imkânı sağlaması..
Title
Türkiye'nin başka illerinde de toplam 220 milyon dolar yatırımla kurduğumuz RES'ler mevcut. Türkiye'nin en büyük rüzgâr enerjisi üreticilerinden biri olma hedefiyle, ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Title
Van'daki bağlama RES'in, 2021 yıl ortasına kadar tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
Title
FİNA Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz, bağlama RES projesine başlarken çok cesur bir yatırım kararı verdiklerini belirterek, Türkiye'nin en doğusundaki, en yüksekteki RES'ini Van'a kurduk. Bağlama RES; 53,2 MW kurulu gücü ile Doğu Anadolu'daki en yüksek kapasiteli rüzgâr enerjisi projesi olacak. Tüm projelerimizi özverili bir çalışma ile hedef tarihimizden bir gün bile şaşmadan devreye almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diye konuştu.
Title
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Title
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Title
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES: 50 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
Türkiye'nin en doğusunda, en yüksek rakımlı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Van'ın Gevaş ilçesine kuruldu. Gevaş ilçesinde yaklaşık 2 bin 900 rakımda kurulan 53,2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Bakanlığın enerji ihtiyacının % 17'si çatıdan
EKONOMİ
Bakanlığın enerji ihtiyacının % 17'si çatıdan
Abone Ol Google News
Trafiği mahvetti

Trafiği mahvetti

​Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
İngiltere yolcuları ortalığı karıştırdı

İngiltere yolcuları ortalığı karıştırdı

​Sabiha Gökçen'de koronavirüs testi tartışması.
Sınıfında dünyanın en iyisi: Milli İHA Anka sahadaki başarısını taçlandırdı

​Pegasus kazasının raporu tamamlandı.

​İkinci el araca ilişkin dikkat çeken detay.

​Karne notu için sınavlar sömestr sonrası yapılacak.

​Gelecek yıl teslim edilecek.

17 kişi hakkında<br>gözaltı kararı

17 kişi hakkında
gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.