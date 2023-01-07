Yerel marketler de zam yapmayacak: A101 de kampanyaya katıldı

​Fiyatlarını sabitleme kararı alan zincir marketlere, 500 üyenin 5 bin 500 şubesini temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu da eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin fiyat sabitleme ve indirim çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. 500 üyenin 5 bin 500 şubesini temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile zincir market A101 de fiyat sabitleme ve indirim çağrısına destek vereceklerini açıkladı. Bu kapsamda 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışana istihdam sağlayan şirketleri temsil eden ve perakendecilerin çatı örgütü konumunda bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu da gıdada, dayanıklı tüketim grubunda, temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

ARTIRMA LÜKSÜMÜZ YOK

Ankara'da Yunus Market, Altunbilekler, İstanbul'da Happy Center, Onur Market, Hakmar, İzmir'de Başdaş, Konya'da Çelikkayalar, Erzurum'da Düzgün Market gibi bilinen birçok market zincirinin üyesi olduğu Federasyon, 81 ildeki yerel zincirler olarak devletin, vatandaşın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Açıklamada, "Böylesine bir rekabet ortamında bizlerin fiyat artırma gibi bir lüksü olamaz” denildi.

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A101 DE FİYATLARI SABİTLEDİ

A101, ocak ayı sonuna kadar temel ihtiyaç ürünlerini de kapsayan 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini kaydetti. Bu kapsamda, 12 bini aşkın mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren A101, bu adımla vatandaşın alım gücüne ve ülke ekonomisine destek olmayı amaçlıyor.

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