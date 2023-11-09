TROY'da talep patlaması yaşanıyor: Yedi soruda yerli kartla ilgili tüm merak edilenler

Teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a ilgi son dönemde hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2016 yılında faaliyete geçti.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2020 yılında BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olması sonrası TROY çalışmaları hızlandırıldı. Bu yıl devreye alınan yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hem kullanım hem de kart adedi olarak hızla büyüdü.





TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart bulunuyor. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor.





55 üyesi bulunuyor





Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunurken TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor.





Yurt dışında, kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilen TROY kart, banka ve elektronik para kuruluşlarına başvurularak alınabiliyor.









TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı





TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken, 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.





TROY logolu kartlara talep üç kat arttı





Teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un kullanımı, haziran ayına göre 3'e katlandı.





Bankacılık yetkilileri, TROY kart için bankalara olan talebin son haftalarda hız kazandığını belirterek, gerek yeni kart gerekse kart değişiminde TROY logolu kartlara olan talebin gelecek günlerde daha da artmasının beklendiğini kaydetti.













Yedi soruda Troy





Adını 'Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'nden alan Troy nedir?





Banka kartı kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan yerli bir ödeme yöntemi.





Nasıl TROY kart sahibi olunabilir?





Türkiye'de faaliyet gösteren 28 banka ve 20 elektronik para kuruluşunun müşterileri buralara başvurarak hali hazırda kullandıkları kartlarını TROY logolu kartlar ile değiştirebilir veya yeni kart talebinde bulunabilir.





TROY nerelerde kullanılır?





Yurt içindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarının yanı sıra e-ticaret işlemlerinde de kullanılabiliniyor.





TROY'un kaç kullanıcısı var?





Geçen sene 12,8 milyon olan kullanıcı sayısı 31 Ekim 2023 itibariyle 2022'ye göre yüzde 46,9 artışla 18,8 milyona ulaştı.









TROY kart sahipleri 2023'te ne kadarlık işlem yaptı?





Yılbaşından bu yana TROY kartlarla toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.





TROY kart yurt dışından da kullanılabilir mi?





TROY kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilir.





TROY kartın sağladığı avantajlar neler?





TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor.



























