Ekonomi Yerli otomobil için kötü haber "toggcom" adresini kullanamayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli otomobil için kötü haber: "togg.com" adresini kullanamayacak

Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobilini geliştirmek için kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, "togg.com" internet alan adını almak için Amerika Birleşik Devletleri'nde açtığı davayı kaybetti.


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​Yerli otomobil için kötü haber: togg.com adresini kullanamayacak
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ABD'de adaşı çıkan TOGG'un internet alan adı için Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) dava açan Türkiye'nin şikayeti reddedildi. TOGG artık 'togg.com' alan adını kullanamayacak.

Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilmeye başlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019’da tanıtılan TOGG’un CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilde TOGG ismi ile devam edeceklerini açıklamıştı.

ABD'DE ADAŞI ÇIKTI

Yüzde 51 yerli üretim yapılacak TOGG’un ABD'de adaşı olduğu ortaya çıktı. Türkiye bu gelişme üzerine “The Office of George Gould” adıyla 2001 yılında Amerikalı George Gould tarafından kurulan yazılım şirketinden internet alan adını almak için Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’nde (WIPO) dava açtı.

togg.com ADRESİ 2003 YILINDA ALINMIŞ

George Gould isimli bir bilgisayar mühendisinin kurduğu "The Office of George Gould" isimli şirketi için togg.com alan adını 2003 yılında almış, 2010 yılında da şirketini ve isim haklarını bir başka şirkete satmış. Alan adı hali hazırda Kuzey Virjinya eyaletinde bilgisayar altyapıs hizmetleri veren başka bir şirketin internet sitesine yönlendirilmiş durumda.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, 16 Temmuz 2018’de “togg.com.tr” alan adını tescilleyen Türkiye, uluslararası alanda kullanmak için “togg.com” alan adını almak istedi. “togg.com”un NameCheap’ta kayıtlı Amerikalı George Gould’a ait olduğunu öğrenen Türkiye, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) başvurdu.

"BİLİNMESİ GEREKİRDİ"

Türkiye başvuruda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı TOGG tanıtım lansmanının dünya çapında duyulduğu, 28 Haziran 2018’de kurulan “Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG)” ve “TOGG TURKISH AUTOMOBILE INITIATIVE GROUP” adıyla iki ismi 8 Mart 2019’da, Türk Patent Kurumu’nun da 21 Ocak 2021’de “TOGG” kısaltmasını tescillediğini belirtti. Amerikalı şirketin bunları bilerek art niyet içinde olduğu gerekçesiyle “togg.com”un kendilerine verilmesini istedi.

Yerli otomobil TOGG'un ilk gövde montajı tamam: Parçaların tamamı Türkiye'de üretildi
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Alan adının TOGG kurulmadan en az 5 yıl önce alındığını belirten mahkeme ise Amerikalı George Gould’un menfaat için bu adı elinde tuttuğu gerekçesine olumsuz yanıt verdi. Türkiye’yi “ters alan adı ele geçirme” kötü niyetli şikâyetiyle suçlayan mahkeme, Türkiye’nin ihtilaflı alan adının zaten kayıtlı olduğunu bilmesi gerektiğine hükmetti. Bu nedenle Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) Türkiye’nin şikayetini reddetti.

WIPO’nun kararıyla Türkiye, TOGG için uluslararası alanda “togg.com”u kullanma hakkını kaybetmiş oldu. Türkiye TOGG için, "togg.com.tr"yi kullanmaya devam edebilecek.

Yerli otomobil TOGG'un son hali görüntülendi: 2023'te yollarda olacak
FOTOĞRAF 4
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yollara çıkmak için gün sayıyor.
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Dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı gibi sürüyor. İnşallah 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.
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TOGG'un Bilişim Vadisi'nde çekilen son fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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Yeni kareler binlerce kullanıcı tarafından beğeni aldı.
Yerli otomobil TOGG'un son hali görüntülendi: 2023'te yollarda olacak
Yerli otomobil TOGG'un üretiminde önemli bir aşamaya geçilmiş, tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla Gebze'de ilk gövdenin montajı yapılmıştı. Son olarak yeni görüntülerinin dolaşıma sokulduğu TOGG'un 2023 yılında yollarda olması planlanıyor.

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