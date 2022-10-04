Ekonomi Yerli otomobil TOGG yollarda Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı
OTOMOTİV

Yerli otomobil TOGG yollarda: Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı

Togg'un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Yerli otomobil TOGG yollarda: Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı
Togg'un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı.

29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
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Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli otomobilin test sürüşü görüntülerini paylaştı. Gerçek yol koşullarında test edilen TOGG'un görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.


Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme: Bolu'da kuruldu
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Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme: Bolu'da kuruldu
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 29 Ekim'de seri üretime geçecek. 2023 yılında trafiğe çıkması beklenen TOGG'da sevindiren bir gelişme daha yaşandı. TOGG'un şarj istasyonları, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışına kurulmaya başlandı.


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