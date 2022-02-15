Ekonomi Yerli otomobil TOGGdan 32 iş ilanı
OTOMOTİV

Yerli otomobil TOGG'dan 32 iş ilanı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), birçok farklı alanda ve bölgede işe alımlar için yeni ilanlar açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli otomobil TOGGdan 32 iş ilanı
TOGG

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üretim tesisinde çalışmaları hızla devam ediyor. Tesiste Temmuz 2022'de deneme üretimlerinin yapılması bekleniyor. İlk seri üretim araç ise 2022 sonunda banttan inecek.

Togg tarafından projenin geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan personel için yeni iş ilanları da açılmaya devam ediyor.

  • Linkedin sayfasında Gebze merkezli 32 iş alanı bulunurken bunların 8'inin yeni açıldığı görülüyor.

SUV modelinin ardından tamamen elektrikli sedan aracın üretimine de başlama hedefi olan Togg'un yeni ilanları gelmeye devam edecek.


Yerli otomobil TOGG'dan CES 2022 paylaşımı: Yeni model mi?
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Yerli otomobil TOGG'dan CES 2022 paylaşımı: Yeni model mi?

Gürcan Karakaş: Togg küçük araçlar da yapabilir
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Gürcan Karakaş: TOGG’a isteyen herkes ulaşabilecek
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Gürcan Karakaş: TOGG’a isteyen herkes ulaşabilecek

Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından yeni haber var: Çalışmalar hızla sürüyor​
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.
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Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.
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\"Togg\" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.
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Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.
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TOGG'un yeni logosu video paylaşımla duyurulmuştu<br><br>Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un yeni logosu, geçtiğimiz günlerde, 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' notuyla duyurulmuştu.
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TOGG dünya sahnesine çıkıyor<br><br>Öte yandan yerli otomobil, 5-8 Ocak 2022 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.
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TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak<br><br>Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.
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TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.<br>
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\"Togg\" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.<br>
Title
\"Togg\" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.<br>
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Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından yeni haber var: Çalışmalar hızla sürüyor​
Yerli otomobil TOGG için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı. "Togg" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.Yerli otomobilin logosu da geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İşte yeni yerli otomobil TOGG haberinin detayları...


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