TOGG'un fabrika inşaatı canlı izle!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi’nde devam eden çalışmalarının takip edilebilmesi için geçtiğimiz günlerde 7/24 kesintisiz bir biçimde sürecek canlı yayın başlatıldı.

TOGG, Gemlik Tesisi’nde son hızla devam eden inşaat çalışmalarını canlı yayınla tüm dünyaya açtı. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik Tesisi’nde süren inşaat çalışmaları, "togg.com.tr" sitesindeki TOGG TV sekmesinden canlı olarak izlenebiliyor.

TOGG Gemlik Tesisi inşaatı canlı izle

40 günde 500 bin kişi izlemişti

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik tesisinde devam eden çalışmaların takip edilebilmesi için başlattığı canlı yayının 40 günde 500 binden fazla kişi tarafından izlendiğini duyurmuştu.

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OYNAT 02:45 Türkiye'nin otomobili TOGG'da bir yılda neler oldu? İşte merak edilenler Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait doğuştan elektrikli TOGG ile tanıştığımız yeni lige yolculuk buluşması üzerinden tam bir yıl geçti. İşte bu bir yılda tüm yapılanlar TOGG'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Şantiyede 900 kişi görev yapıyor

TOGG Gemlik arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Boya, gövde, montaj ve enerji birimlerinde soket altı kaide ve kolon betonları dökülmeye başlanan Gemlik Tesisi’ndeki şantiyede 900 kişi görev yapıyor. Şantiyedeki çalışan sayısının ilerleyen dönemde bin 500’e kadar çıkması bekleniyor.

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TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi’nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

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Rakamlarla TOGG Gemlik Tesisi

TOGG Gemlik Tesisi’nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021’de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

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İlk seri otomobil, 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek. TOGG bünyesinde, 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek. Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

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Üst yapı çalışmaları süren Gemlik Tesisi’nde 9 Nisan itibarıyla durum şöyle:

"Boya Binası; temel altı su yalıtım işleri tamamlandı. Temel demir imalatlarının yüzde 85’i tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 70‘i tamamlandı. Kolon imalatları başladı. Gövde Üretim Binası; temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85‘i tamamlandı.Temel demir imalatlarının yüzde 50‘si tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 30‘u tamamlandı. Soket imalatları başladı. Montaj Binası; temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 70‘i tamamlandı.Temel demir imalatlarının yüzde 35‘i tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 16‘sı tamamlandı. Enerji Binası, temel altı su yalıtım işleri yüzde 100 tamamlandı. Temel demir imalatları yüzde 100 tamamlandı. Temel beton işleri yüzde 100 tamamlandı. Kolon imalatları başladı."

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TOGG fabrikasının açılışı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının temel atma töreninde konuşarak, "Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde indirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.