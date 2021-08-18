Yerli otomobil TOGG'un Gemlik tesisi hız kesmeden yükseliyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için artık gün sayıyor.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

BİR FABRİKADAN DAHA FAZLASI

TOGG'un aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor.

EKONOMİ TOGG'un fabrika inşaatı canlı izle!

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

TOGG Twitter hesabından paylaşılan videoda, tesisteki çalışmalar hakkında yeni bilgiler verildi ve "Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.

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Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor.



Bizi izlemeye devam edin.#YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/s6Io6nBzxU — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 18, 2021

İLK MODEL ÖNÜMÜZDEKİ YIL BANTTAN İNECEK

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

4 BİN 300 KİŞİYE İSTİHDAM

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

BEŞ FARKLI MODEL ÜRETİLECEK

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

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FOTOĞRAF 11 Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)'n üreteceği yüzde 100 elektrikli SUV projesinin yankıları Avrupa basınında yükseliyor. Son olarak Almanya'nın saygın otomotiv yayını Automobilwoche için röportaj veren TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, iddialı hedeflerini açıkladı Michael Gerster imzalı haberde, TOGG'un büyük bir rekabete hazırlandığı, şirketin iddialı planlarına vurgu yapıldı. Türkiye'nin alanındaki en etkili şirketlerinin ortaklığıyla kurulan TOGG'un 3 milyar euroluk yatırımla kurulduğunun altını çizildiği haberde, Bu Türkiye'nin aynı zamanda bir dönüşüm projesi. Türkiye otomotiv alanında Avrupa'nın en önemli tedarikçileri ülkelerinden ve önemli bir maliyet avantajına sahip denildi. Haberde, CEO Gürcan Karakaş'ın, 2022 sonunda seri üretim bantlarından çıkacak aracımız önce iç pazarda satılacak. Yaklaşık 1.5 yıl sonra önce Almanya, ardından da Avrupa'daki diğer pazarlarda satışa başlayacağız. Haberde, CEO Gürcan Karakaş'ın, 2022 sonunda seri üretim bantlarından çıkacak aracımız önce iç pazarda satılacak. Yaklaşık 1.5 yıl sonra önce Almanya, ardından da Avrupa'daki diğer pazarlarda satışa başlayacağız. TOGG olarak bataryadaki ortağımız Çin kökenli Fararis şirketi. Almanya'da fabrika kuran Farasis batarya hücrelerini buradan tedarik edecek. Şirket ile Türkiye'de ortak üretim konusunda planlarımız bulunuyor açıklamalarına yer verildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa pazarlarına ilk adımı yoğun bir Türk nüfusunun olduğu Almanya'dan atmayı planlayan TOGG, geçtiğimiz mayıs ayında Almanya Stutgart'ta inovasyon merkezi kurmak için start verdi. TOGG Europe GmbH, önemli bir üs olarak hizmet verecek. Karakaş verdiği röportajda şirketin ihracat ve yeni hedeflerini de açıklayıp, Şu anda şirket olarak 450 kişi civarındayız. İnsan kaynağı açısından çok hızlı büyüyoruz. Yıl sonunda toplam 800 kişiye ulaşmayı planlıyoruz açıklaması yaptı. TOGG Gemlik Tesisi'nde 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG'a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Haberde, Türkiye'de şarj altyapısı konusunda da hızlı çalışmalar yürütülüyor. 4 bin adetten fazla şarj istasyonunun devreye girmesi planlanıyor. Anayollarda her 10 km'de bir standart, her 25 km'de bir hızlı şarj istasyonları kurulması için yatırımlar devam ediyor denildi. TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. 'Bir Fabrikadan Daha Fazlası' olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde 2030'a kadar, doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Yerli otoda Almanya hamlesi: Satışa sunulacağı tarih belli oldu 2022 yılının sonunda seri üretim bantlarından çıkarak önce Türkiye pazarında satışa sunulması planlanan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili yeni gelişmeyi şirketin CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı. Avrupa pazarlarına ilk adımı yoğun bir Türk nüfusunun olduğu Almanya'dan atmayı planlayan TOGG, geçtiğimiz mayıs ayında Almanya Stutgart'ta inovasyon merkezi kurmak için start verdi. BiP'te paylaş

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