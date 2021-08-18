Yerli otomobil TOGG'un Gemlik tesisi hız kesmeden yükseliyor
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından Bursa Gemlik'teki tesise dair bir video paylaşıldı. "Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor" notu düşülen paylaşımda tesisin son durumuna ilişkin bilgiler ve görseller yayınladı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için artık gün sayıyor.
Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.
BİR FABRİKADAN DAHA FAZLASI
TOGG'un aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor.
"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
TOGG Twitter hesabından paylaşılan videoda, tesisteki çalışmalar hakkında yeni bilgiler verildi ve "Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.
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Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor.