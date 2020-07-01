Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temeli bu ay atılıyor: 2022’de yollarda olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bursa Türkiye’nin gözbebeği. Pandemi sürecinde Bursa önemli işlere imza attı. Bursa’nın nabzını herkesin iyi tutması lazım. 365 oda ve borsa başkanımızın tamamıyla gurur duyuyorum.” dedi.

BTSO meclis üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hisarcıkloğlu, “Pandemi sürecinde Bursa önemli işlere imza attı. Bursa Türkiye’nin gözbebeği. Bursa’nın nabzını herkesin iyi tutması lazım. ” diye konuştu.

İHA BTSO meclis üyeleriyle bir araya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu iş dünyası temsilcilerinin sorularını cevapladı.

"Bursalı TOGG 2022’de yollarda"

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a Bursa’nın ev sahipliği yapacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın otomotiv yan sanayisinde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temel atmayı hedeflediklerinin bilgisini veren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yerli ve milli araçta yan sanayi çok önemli. İlk çıkacak aracımızda yüzde 51 yerlilik oranına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte çalışacağız. Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa otomotiv yan sanayisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Bütün bu konularla alakalı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa’nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Hara bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak olan alan, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor. Hara bölgesi, dronla havadan görüntülendi. Hara bölgesine kurulacak olan fabrikanın temel atma töreni için çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa, otomotivle ilgisi ciddi bir alt yapısı olan özel iki büyük markayı da yıllardır bağrında barındıran bir şehirdir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nun yıllardır çalıştığı proje, Aralık 2019’da bir müjdeyle karşımıza çıktı. Ülke olarak sevindik, ama biz şehir olarak daha özel sevindik. Yerli, milli ve elektrikli otomobil Bursa’da üretilecek. Konuyla ilgili Gemlik’e yakın bir mesafedeki 4 bin metrekarelik alanın bin dönümlük kısmı bu proje için ayrıldı. Hemen plan çalışmalarına başladık. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen, mart ayında önlemlerimizi alarak meclis toplantısı yaptık. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, plan değişikliği kararını aldık ve anında projenin 11000’lik kısmını ayırdık ve süreci başlatmış olduk. Plan askı süresinde bir itiraza uğramadı ve onaylandı. Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bakan yardımcılarımız, genel müdür ve bürokratlarımız olmak üzere telekonferans bağlantısı gerçekleştirdik. Kamulaştırmada bir miktar ilave yol yapabilmek ve bölgede bulunan dere için de ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz. Çok kısa bir sürede temel atılabilmesi için üzerimize düşen tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su teminiyle ilgili Devlet Su İşleri ile devam eden görüşmelerimiz var. Her şey yolunda gidiyor, birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde temel atma törenine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bizzat ağırlamak en büyük arzumuzdur. Yerli otomobil özelde şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak dedi. Fabrika kurulurken yeşilin tahrip edilmeyeceğini vurgulayan Alinur Aktaş şunları söyledi; 4 bin dönümlük arazinin bin dönümlük kısmı bu projeye ayrıldı. Yer belirlendikten sonra hemen yanı başındaki derenin ıslahı yapılıyor. Beraberinde doğayla uyumlu ve herhangi bir ağaca zarar verilmeyecek. Denize yakın olması sebebiyle zemin iyileştirmesi yapılacak. Sanayileşmek demek sanki yeşilden ve ağaçtan uzaklaşmak gibi bir algı var, ama doğayla çok uyumlu iç içe, denizin yanı başında kurulmuş olacak. Doğayla uyumluluğu konusunda da önemli kazanımlar elde edeceğiz diye düşünüyorum diye konuştu. Yerli otomobilin fabrikası bu alana inşa edilecek: Havadan görüntülendi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yeri otomobili üreteceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alan, dronla havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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“Oda ve borsalarımızla gurur duyuyoruz"

Türkiye’deki oda ve borsaların pandemi sürecinde önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Salgın sürecinde odalarımız ve borsalarımız büyük bir görevi başarıyla yerine getirdiler. Bizler TOBB olarak hükümetle iş dünyamız arasında köprü görevi üstlendik. Sıkıntıların en hızlı şekilde çözülmesi için çalıştık. 15 Mart ile başlayan süreç içerisinde 365 oda ve borsa büyük bir sınav verdi. ‘Oda ve borsa ne iş yapar?’ sorusunun cevabını çok güzel bir şekilde verdiniz. Her gün bütün sorunları TOBB bünyesinde topluyoruz.

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BTSO Başkanımız İbrahim Burkay kardeşim üyelerden gelen tüm talepleri bizlere ulaştırıyor. Tüm oda ve borsa başkanımızla gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. İlk olarak 18 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız toplantıda oda ve borsalarımızdan gelen 70 maddelik öneriyi bütün meslek örgütlerinin önünde o gün sunduk. Bu taleplerin yüzde 99’u hayata geçti. Vergi ödemeleri, SGK ödemelerinin ötelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi ve kredilerin devreye girmesi gibi birçok konuyu çözüme kavuşturduk.”

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BTSO’ye nefes kredisi teşekkürü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın nefes kredisine en fazla katkı sağlayan odaların başında yer aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl 17. kez gerçekleştirdiğimiz nefes kredisi firmalarımızın finansman ihtiyacına önemli bir katkı sundu. Bu noktada BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

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FOTOĞRAF 14 Fettah Can, Gururlanmamak elde değil notuyla yerli otomobil paylaşımında bulundu. Fettah Can Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler dedi Dünyaca ünlü müzisyen Della Miles'ten yerli otomobil siparişi verdi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da, nazar boncuğu emojisi ile yerli otomobil paylaşımında bulundu. Demet Akalın Şarkıcı Alişan twitter hesabından 'Gurur Duyduk' notu ile yerli otomobile dair bu kareleri paylaştı. Uğur Işılak Helal olsun emeği geçenlere notu ile bu kareleri paylaştı. Dün tanıtımı yapılan yerli otomobil için Murat Kekilli şarkı yazdı. Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, yerli otomobil için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz. Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum notuyla paylaştı. Bhadır Yenişehirlioğlu Della Miles İbrahim Tatlıses Mustafa Ceceli Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Şimdiden sipariş bile verdiler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Gebze'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtıldı. Görücüye çıkan yerli otomobil ile ilgili ünlüler de paylaşım yaptı. Birçok ünlü isim paylaşımında, "Gururlanmamak elde değil", "Gurur duyduk" notuyla yerli otomobile ait kareleri paylaştı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:09 Bakan Varank: Yerli otomobil hayalimizde erteleme yok Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınının yerli otomobil konusunda işlerin ilerleyişinde dezavantaj oluşturmadığını belirterek, 'Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz; Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor'' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 TOGG'dan yerli otomobile ilişkin yeni paylaşım Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG resmi Twitter hesabından yerli otomobilin fiziksel özelliklerini anlatan bir video paylaştı. TOGG'dan yapılan paylaşımda, ''Türkiye'nin Otomobili'ni, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştiriyoruz'' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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