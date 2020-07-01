Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temeli bu ay atılıyor: 2022’de yollarda olacak
Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temeli bu ay atılıyor: 2022’de yollarda olacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki fabrikasının temelini bu ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atmayı planladıklarını belirterek, "Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa otomotiv yan sanayisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Bütün bu konularla alakalı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa’nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz" dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bursa Türkiye’nin gözbebeği. Pandemi sürecinde Bursa önemli işlere imza attı. Bursa’nın nabzını herkesin iyi tutması lazım. 365 oda ve borsa başkanımızın tamamıyla gurur duyuyorum.” dedi.
BTSO meclis üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hisarcıkloğlu, “Pandemi sürecinde Bursa önemli işlere imza attı. Bursa Türkiye’nin gözbebeği. Bursa’nın nabzını herkesin iyi tutması lazım. ” diye konuştu.
"Bursalı TOGG 2022’de yollarda"
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a Bursa’nın ev sahipliği yapacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın otomotiv yan sanayisinde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.
Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temel atmayı hedeflediklerinin bilgisini veren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yerli ve milli araçta yan sanayi çok önemli. İlk çıkacak aracımızda yüzde 51 yerlilik oranına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte çalışacağız. Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz.
Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa otomotiv yan sanayisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Bütün bu konularla alakalı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa’nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki oda ve borsaların pandemi sürecinde önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Salgın sürecinde odalarımız ve borsalarımız büyük bir görevi başarıyla yerine getirdiler. Bizler TOBB olarak hükümetle iş dünyamız arasında köprü görevi üstlendik. Sıkıntıların en hızlı şekilde çözülmesi için çalıştık. 15 Mart ile başlayan süreç içerisinde 365 oda ve borsa büyük bir sınav verdi. ‘Oda ve borsa ne iş yapar?’ sorusunun cevabını çok güzel bir şekilde verdiniz. Her gün bütün sorunları TOBB bünyesinde topluyoruz.
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BTSO Başkanımız İbrahim Burkay kardeşim üyelerden gelen tüm talepleri bizlere ulaştırıyor. Tüm oda ve borsa başkanımızla gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. İlk olarak 18 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız toplantıda oda ve borsalarımızdan gelen 70 maddelik öneriyi bütün meslek örgütlerinin önünde o gün sunduk. Bu taleplerin yüzde 99’u hayata geçti. Vergi ödemeleri, SGK ödemelerinin ötelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi ve kredilerin devreye girmesi gibi birçok konuyu çözüme kavuşturduk.”
BTSO’ye nefes kredisi teşekkürü
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın nefes kredisine en fazla katkı sağlayan odaların başında yer aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl 17. kez gerçekleştirdiğimiz nefes kredisi firmalarımızın finansman ihtiyacına önemli bir katkı sundu. Bu noktada BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.