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Ekonomi Yerli otomobilde önemli gelişme Türkiyede üretilecek
OTOMOTİV

​Yerli otomobilde son dakika gelişmesi: Türkiye'de üretilecek

Yerli otomobilde önemli gelişme: Türkiye'de üretilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu "Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden #Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli otomobilde önemli pil gelişmesi.
Yerli otomobilde önemli pil gelişmesi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobille ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

"Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden #Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz."

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TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir
OYNAT 04:40
Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, TEKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e özel açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilginin yoğun olduğunu belirten Varank, şu ifadeleri kullandı: 'TOGG'a büyük talep var. Ön ödemli satış şu anda başlamıyor. Önümüzdeki dönemlerde değerlendirilir. Şu an için verilmiş karar yok. Tabii ki mümkün. Bu uygulanan bir strateji.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
OYNAT 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un fabrika inşaatını başlatan düğmeye bastı
OYNAT 01:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un fabrika inşaatını başlatan düğmeye bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, '60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum' dedi. Tören öncesinde Erdoğan tesisin inşa edileceği alanda havadan inceleme de yaptı.


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