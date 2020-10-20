Yerli otomobilde son dakika gelişmesi: Türkiye'de üretilecek
Yerli otomobilde önemli gelişme: Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu "Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden #Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz" açıklaması yaptı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobille ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:
"Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden #Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz."
Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden #Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz. pic.twitter.com/ukwcYgdBzb