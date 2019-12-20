Yerli otomobilin ilk fotoğrafı paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze’de yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yerli otomobile yönelik ilk fotoğraf karesi de paylaşıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görsellerde branda ile üzeri örtülmüş iki araç görülüyor.
Bakan Varank'ın Twiitter hesabı üzerinden paylaştığı ikinci görselde ise; yerli otomobilin üreticisi olan Türkiye Otomobil Girişimi Grubu'ndaki iş adamlarının yer aldığı görülüyor.
27 Aralık 2019 🇹🇷#TOGG#BilişimVadisi#MilliTeknolojiHamlesipic.twitter.com/SSmZ90x8Om
— Mustafa Varank (@varank) December 20, 2019