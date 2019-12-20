Ekonomi Yerli otomobilin ilk fotoğrafı paylaşıldı
OTOMOTİV

Yerli otomobilin ilk fotoğrafları paylaşıldı

Yerli otomobilin ilk fotoğrafı paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide tanıtımının yapılacağı tarihi açıkladığı yerli otomobile ilişkin ilk fotoğraf paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaştığı görsellerde branda ile üzeri örtülmüş iki araç bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobile ilişkin ilk fotoğrafı paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobile ilişkin ilk fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze’de yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yerli otomobile yönelik ilk fotoğraf karesi de paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görsellerde branda ile üzeri örtülmüş iki araç görülüyor.

Bakan Varank'ın Twiitter hesabı üzerinden paylaştığı ikinci görselde ise; yerli otomobilin üreticisi olan Türkiye Otomobil Girişimi Grubu'ndaki iş adamlarının yer aldığı görülüyor.
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