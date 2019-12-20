Yerli otomobilin ilk fotoğrafları paylaşıldı Yerli otomobilin ilk fotoğrafı paylaşıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide tanıtımının yapılacağı tarihi açıkladığı yerli otomobile ilişkin ilk fotoğraf paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaştığı görsellerde branda ile üzeri örtülmüş iki araç bulunuyor.

Haber Merkezi 20 Aralık 2019, 14:24 Son Güncelleme: 20 Aralık 2019, 14:43 Yeni Şafak