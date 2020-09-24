Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Yerli otomobille ilgili dikkat çeken kamulaştırma

Geçtiğimiz aylarda fabrika temeli atılan ve 2022 yılında üretime başlanacak olan yerli otomobille ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 milyon m2'lik askeri arazi üzerine kurulacak olan fabrikaya ulaşımın sağlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü harekete geçti.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa'da inşa edilmekte olan elektrikli otomobil üretim tesisine ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu projeleri kapsamında bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yerli otomobilin fabrika inşaatının temeli Temmuz ayında atılmıştı.

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Yapılacak kamulaştırmaların tamamlanmasıyla Türkiye Otomobili Girişim Gurubu (TOGG) tarafından inşasına başlanan yerli otomobilin fabrikasına ulaşımın rahat bir şekilde sağlanması için mevcut otoyollara yönelik bağlantı yolları inşa edilmeye başlanacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NE 60 KM MESAFEDE

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev arazi denize sıfır bulunuyor. Arazinin hemen yanı başında ise liman yer alıyor. Liman sayesinde araçların sevkiyatının deniz üzerinden rahatlıkla yapılması da planlanıyor.

Şehir merkezine 10 dk mesafede bulunana arazinin Osmangazi Köprüsü'ne mesafesi ise yaklaşık 60 km.

Yerli otomobilin fabrika inşaatının temeli Temmuz ayında atılmıştı.

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4 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞACAK

Kamu-özel ortaklığında toplam 22 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek olan fabrika, yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. 2022 yılından itibaren üretime başlayacak olan fabrikada, 2023 yılında 2.420, 2032 yılına kadar da 4.323 kişi çalışacak.

Yedek parça ve yazılımsal destekler ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil fabrikası TOGG'un temelini attı: Yerli otomobil 2022'nin son çeyreğinde yollarda olacak

OYNAT 01:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un fabrika inşaatını başlatan düğmeye bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, '60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum' dedi. Tören öncesinde Erdoğan tesisin inşa edileceği alanda havadan inceleme de yaptı. BiP'te paylaş

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