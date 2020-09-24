Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Yerli otomobille ilgili dikkat çeken kamulaştırma

Geçtiğimiz aylarda fabrika temeli atılan ve 2022 yılında üretime başlanacak olan yerli otomobille ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 milyon m2'lik askeri arazi üzerine kurulacak olan fabrikaya ulaşımın sağlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü harekete geçti.
ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa'da inşa edilmekte olan elektrikli otomobil üretim tesisine ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu projeleri kapsamında bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Yapılacak kamulaştırmaların tamamlanmasıyla Türkiye Otomobili Girişim Gurubu (TOGG) tarafından inşasına başlanan yerli otomobilin fabrikasına ulaşımın rahat bir şekilde sağlanması için mevcut otoyollara yönelik bağlantı yolları inşa edilmeye başlanacak.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NE 60 KM MESAFEDE
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev arazi denize sıfır bulunuyor. Arazinin hemen yanı başında ise liman yer alıyor. Liman sayesinde araçların sevkiyatının deniz üzerinden rahatlıkla yapılması da planlanıyor.
Şehir merkezine 10 dk mesafede bulunana arazinin Osmangazi Köprüsü'ne mesafesi ise yaklaşık 60 km.
4 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞACAK
Kamu-özel ortaklığında toplam 22 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek olan fabrika, yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. 2022 yılından itibaren üretime başlayacak olan fabrikada, 2023 yılında 2.420, 2032 yılına kadar da 4.323 kişi çalışacak.
- Yedek parça ve yazılımsal destekler ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor.