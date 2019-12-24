​Yerli otoya ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu yerli otomobile yönelik ikinci fotoğrafı paylaştı.

İlk fotoğrafta yerli otomobilin far tasarımı yer alırken, iki paylaşılan görsel aracın ön hatlarına ilişkin detaylar yer aldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan paylaşım.

27 ARALIK'TA TANITILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından örtü altı görselleri paylaşılan ve sonrasında TOGG tarafından her gün bir detayına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımın yapıldığı yerli oto, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak.