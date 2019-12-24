Ekonomi Yerli otoya ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı
OTOMOTİV

​Yerli otoya ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otoya ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin her gün yeni bir detayı paylaşacak olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu far detayından sonra ikinci fotoğrafı paylaştı. TOGG'un yaptığı ikinci paylaşım aracın ön hatlarına ilişkin ipuçları veriyor. Yerli otomobil 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak.

Haber Merkezi Tvnet Yeni Şafak
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Twitter'da paylaşılan ikinci fotoğraf.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Twitter'da paylaşılan ikinci fotoğraf.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu yerli otomobile yönelik ikinci fotoğrafı paylaştı.

İlk fotoğrafta yerli otomobilin far tasarımı yer alırken, iki paylaşılan görsel aracın ön hatlarına ilişkin detaylar yer aldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan paylaşım.

27 ARALIK'TA TANITILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından örtü altı görselleri paylaşılan ve sonrasında TOGG tarafından her gün bir detayına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımın yapıldığı yerli oto, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak.

Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay
EKONOMİ
Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay
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Yerli otodan<br>ikinci fotoğraf

Yerli otodan
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