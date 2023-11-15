Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarında yüzde 100'ün üzerinde artış: 2,8 trilyon liraya ulaştı

Birlikten yapılan açıklamada, TSPB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı 2023 Ekim ayı "Finansal Piyasa Özet Verileri" paylaşıldı.





Verilere göre, geçen yılın ekim ayı sonunda 1 trilyon 337 milyar lira olan yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) pay senedi varlıkları bir yılda yüzde 108,5 oranında artarak, 2023 Ekim ayı sonunda 2 trilyon 788 milyar lira oldu.





Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarında bu yılın ilk 10 ayındaki artış ise yüzde 52 olarak gerçekleşti.





Veriler, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yıllık bazda, enflasyonun üzerinde bir artış sağladığını ancak 10 aylık dönem itibarıyla enflasyonun bir miktar altında kaldığını ortaya koydu.





Bu yıl ekim sonunda 2 trilyon 788 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 1 trilyon 540 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 248 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait bulunuyor.





Pay senedi yerli yatırımcı sayısında rekor artış





Reel getiri arayışı ve halka arzların etkisiyle yerli yatırımcıların pay senedi piyasasına olan ilgisi bu yılın ilk 10 ayında rekor düzeyde arttı.





2022 yılı sonunda 3 milyon 784 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, 10 ayda 4 milyon 772 bin (yüzde 126,1) artarak, ekim sonunda 8 milyon 556 bine çıktı.





Geçen yıl sonunda 3 milyon 102 bin olan pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise dokuz ayda 3,1 milyonun üzerinde artarak bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla 7 milyon 209 bine yükseldi.





Yerli yatırımcıların TL mevduatları 10 ayda yüzde 70 büyüdü





Geçen yıl Ekim sonu itibarıyla 13 trilyon 248 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, bir yılda yüzde 63 oranında artarak, bu yıl ekim sonu itibarıyla 21 trilyon 558 milyar lirayı aştı. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları, bu yılın 10 ayında ise yüzde 49,4 oranında büyüdü.





Verilere göre, mayısta gerçekleştirilen genel seçimler sonrasında Merkez Bankası'nın izlediği faiz artışı politikasının da etkisiyle yerli yatırımcıların finansal varlıklarında yıllık bazda en yüksek büyüme TL mevduatlarda yaşandı.





Yerli yatırımcıların TL mevduatları yıllık bazda yüzde 102,7, bu yılın ilk 10 ayında ise yüzde 70,3 oranında artarak ekim sonunda 7 trilyon 889,1 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların döviz mevduatları ise son bir yılda yüzde 24,7 oranında yükselerek, Ekim sonunda 4 trilyon 933 milyar liraya yaklaştı.





Yerli yatırımcıların Kamu Eurobond varlıkları da ilk 10 ayda, yüzde 57,2 artarak 1 trilyon 350 milyar liraya, özel Eurobond varlıkları ise yüzde 70,8 artarak 382.8 milyar liraya çıktı.





Yabancı yatırımcıların TL mevduat ve pay senedi varlıklarında hızlı artış





Finansal Piyasa Özet Verileri'ne göre, yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise yıllık bazda yüzde 125,7, son 10 ayda ise yüzde 84,1 artarak ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 444 milyar liraya çıktı.





Yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında yaşanan söz konusu büyümede, önemli oranda TL mevduat ve pay senedi varlıklarındaki artış etkili oldu. Yabancı yatırımcıların TL mevduat varlıkları yıllık bazda yüzde 181,5 büyürken, 10 ayda yüzde 125,3 oranında artarak 251,7 milyar lirayı aştı.





TSPB verilerine göre, 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla yaklaşık 569 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, bir yılda yüzde 171, son 10 ayda ise yüzde 102,6 artarak bu yıl ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 541 milyar liraya ulaştı.





Yabancı yatırımcıların döviz tevdiat hesapları, yıllık bazda yüzde 53,3, son 10 ayda ise yüzde 43 artarak bu yıl ekim ayı sonunda 597,7 milyar lirayı aşarken, kıymetli madenler depo hesapları ise yıllık bazda yüzde 126,5, son 10 ayda yüzde 71,2 artarak ekim sonu itibarıyla 21,2 milyar liraya yükseldi.











