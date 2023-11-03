YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 80 milyona yaklaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin Türkiye nüfusunun yüzde 35'inin yaşadığı 11 ilde doğrudan, 9 ile de bölgesel ve otobüs bağlantısıyla hizmet verdiğini belirtti. Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerimizle bu zamana kadar taşınan yolcu sayımız 80 milyona yaklaştı. Şu ana kadar 79 milyon 581 bin vatandaşımıza hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduk." dedi.
Halil Akkoç
12:15 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 12:19 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hızlı tren
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek hızlı tren (YHT) hatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, ilk olarak Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattının 13 Mart 2009 yılında hizmete girdiğini hatırlatarak,
"Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisi kullanan dünyada 8, Avrupa'da ise 6. ülke konumuna yükseldi"
ifadelerini kullandı.
2011 yılında Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının daha sonra 2014'te Ankara-İstanbul hattını açtıklarını kaydeden Uraloğlu, 2022 yılında Konya-Karaman ve son olarak da 27 Nisan 2023 tarihinde Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.
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