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Ekonomi

YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 80 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin Türkiye nüfusunun yüzde 35'inin yaşadığı 11 ilde doğrudan, 9 ile de bölgesel ve otobüs bağlantısıyla hizmet verdiğini belirtti. Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerimizle bu zamana kadar taşınan yolcu sayımız 80 milyona yaklaştı. Şu ana kadar 79 milyon 581 bin vatandaşımıza hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduk." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:15 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 12:19 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hızlı tren

Hızlı tren

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek hızlı tren (YHT) hatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, ilk olarak Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattının 13 Mart 2009 yılında hizmete girdiğini hatırlatarak,
"Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisi kullanan dünyada 8, Avrupa'da ise 6. ülke konumuna yükseldi"
ifadelerini kullandı.

2011 yılında Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının daha sonra 2014'te Ankara-İstanbul hattını açtıklarını kaydeden Uraloğlu, 2022 yılında Konya-Karaman ve son olarak da 27 Nisan 2023 tarihinde Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

52 ili YHT ile birbirine bağlayacağız

Açıldığı günden itibaren hızlı, konforlu ve güvenli yolculuğuyla ön plana çıkan yüksek hızlı trenlerin vatandaşlarımızın beğendiğini ve tercih ettiğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek hızlı trenler, mesafeleri kısaltarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı tren hatlarımızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürdürüyoruz.
2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesinde YHT hatlarıyla 52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ile Ankara-Bursa YHT Hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor."

Hızlı trenlere talep yüksek

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlere olan ilginin her geçen gün daha da arttığını belirterek,
yüksek hızlı trenlerin 11 ile doğrudan, 9 ile de bölgesel ve otobüs bağlantısıyla hizmet verdiğini belirtti.
Uraloğlu, YHT'nin doğrudan geçtiği illerin nüfusunun yaklaşık 30 milyon olduğu bu rakamın Türkiye nüfusunun yüzde 35'inin yaşadığı 11 ilden yüksek hızlı tren hattının geçtiğini söyledi.

2009 yılından itibaren hizmete giren yüksek hızlı tren hatlarında bu zamana kadar hizmet verilen yolcu sayıları şöyle:

Ankara-Eskişehir-İstanbul hatları

Ankara-Eskişehir: 20 milyon 263 bin 697

Ankara-İstanbul: 27 milyon 618 bin 969

Eskişehir-İstanbul: 355 bin 849

Ankara-Eskişehir-İstanbul Toplam: 48.238.515

Ankara-Konya-Karaman-İstanbul

Ankara-Konya:19 milyon 122 bin 612

Konya-İstanbul: 9 milyon 453 bin 939

Ankara-Karaman: 1 milyon 312 bin 647

Karaman-İstanbul: 881 bin 057

Ankara-Sivas: 572 bin 968

Türkiye yüksek hızlı trenlerin ilk hizmet verdiği güden bugüne kadar toplam yolcu sayısı 79 milyon 581 bin 738 olarak kayıtlara geçmiş durumda.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
#Abdulkadir Uraloğlu
#YHT
#Türkiye
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