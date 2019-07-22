Ekonomi YHTlere Kurban Bayramı için ek sefer
TÜRKİYE EKONOMİSİ

YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldı. Bölgesel ekspreslerde 15 bin ilave koltuk ile konvansiyonel trenlerde 28 bin 500 koltukluk kapasite artışı sağlandı" dedi.

Haber Merkezi AA
YHT seferlerine Kurban Bayramı düzenlemesi yapıldı.
YHT seferlerine Kurban Bayramı düzenlemesi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için ilave Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleriyle yolcu kapasitesinin 2 bin 500 kişiye çıkarıldığını belirterek, "Bölgesel ekspreslerde 15 bin ilave koltuk ile konvansiyonel trenlerde 28 bin 500 koltukluk kapasite artışı sağlandı" dedi.

Bakan Turhan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla trenle seyahat etmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve yolcu talebinin karşılanması için çeşitli tedbirler alındığını söyledi.

  • Ankara-İstanbul-Ankara arasında işletilen YHT'lerde günlük 16 seferin 18'e çıkarıldığını ifade eden Turhan, "Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldı. YHT seferleri Ankara'dan 11.15'te, İstanbul Söğütlüçeşme'den saat 17.00'de hareket edecek" diye konuştu.

Turhan, TCDD Taşımacılık tarafından ek YHT seferlerinin yanı sıra bölgesel ve ana hat trenlerinin de kapasitelerinin ilave vagonlarla arttırıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bölgesel ekspreslerde 15 bin ilave koltuk ile konvansiyonel trenlerde 28 bin 500 koltukluk kapasite artışı sağlandı. İlave vagonlarla İzmir Mavi Tren, Konya Tren ile Doğu, Güney Kurtalan, Vangölü, Erciyes, Toros, Fırat ve Pamukkale ekspreslerinin kapasitesi 13 bin 500 kişi artırıldı. Ayrıca yataklı vagonlarda da 120 yataklık kapasite artışı sağlandı."

TCDD Taşımacılık'ın vatandaşların rahatlıkla bayram programı yapabilmesi ve gidiş-dönüş biletlerini alabilmesi için YHT'lerde 15 gün olan ileri tarihli bilet satışının 25 güne çıkarıldığını aktaran Turhan, konvansiyonel trenler için bu tarihin bir ay olarak belirlendiğini kaydetti.

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