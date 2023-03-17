|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 37,72 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,91 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,10'dan 23,52'ye çıktı.

10:58 . 17/03/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.


Geçen ay yüzde 2,70 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,89'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 37,72 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,75'ten 31,63'e çıkarken, 24 ay sonrası için yüzde 18,11'den 17,91'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,91 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,10'dan 23,52'ye çıktı.


Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 36 milyar dolara yükseldi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,9 milyar dolar oldu.


- Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 8,50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,6'dan 3,5'e, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,5'ten 4,4'e indi.


TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.


12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.





#Piyasa Katılımcıları Anketi
#Piyasalar
#TCMB
#Enflasyon
#Dolar
34 dakika önce
default-profile-img
Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
Bakan Dönmez: Santraller pazartesi günü çalışmaya başlayacak
Deprem bölgesi için iki kritik çağrı: Yok pahasına elden çıkarmayın
Cuma mesajları! Anlamlı, dualı, resimli, kısa, en güzel cuma mesajları
Şoför Melahat direksiyon başında
Mehmetçik nefes kesecek: Efes 2022 Tatbikatına 37 ülke katılacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.