Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

Bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıkan ABD Merkez Bankası 152,9 milyar dolarlık rekor borç aldı. Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu.