Yıldız Holding Pendik Nişasta’daki payını sattı

Yıldız Holding, 1993 yılında kurulan ve yıllar içinde başarılı bir büyüme performansı göstererek Türk gıda endüstrisinin en değerli şirketlerinden biri haline gelen PNS Pendik Nişasta AŞ’deki yüzde 50 payı için Alpinvest’le el sıkıştı. İşlemin taraflarınca yapılan ortak açıklamada, işleme konu hisselerin devri yasal onay süreçlerinin ardından gerçekleştirildiği kaydedildi. 1993 yılında Cerestar ve Ülker ortaklığında kurularak 1996 yılında faaliyete geçen Pendik Nişasta, yıllar içinde Avrupa’da ve Türkiye’de nişasta üretiminde söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardı. 2002 yılında Cargill tarafından satın alınmasıyla Yıldız Holding-Cargill ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden Pendik Nişasta, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan pek çok ürünün üretimini gerçekleştiriyor.

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Mehmet Tütüncü

PERAKENDE ALANINA ODAKLANDIK

Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, satış işlemine ilişkin şunları kaydetti:

“Ana faaliyet alanlarımız olan atıştırmalık ve perakende alanına odaklanma stratejimiz kapsamında portföyümüzde sadeleşmeye gidiyoruz. Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, kârlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Şimdi de PNS Pendik Nişasta AŞ’nin satışını gerçekleştirerek bu strateji kapsamında yeni ve güçlü bir adım attık. PNS Pendik Nişasta AŞ’nin yüzde 50 hissesinin, Oba Makarna’nın çatı şirketi Alpinvest’e satışı konusunda anlaşma sağladık. PNS Pendik’in satış işlemini başarıyla gerçekleştirip elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ana işlerimize odaklanarak büyümeye devam edeceğiz.”

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Alpaslan Özgüçlü

EKONOMİYE KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞIZ

Oba Makarna ve Alpinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Özgüçlü ise, “Alpinvest olarak yatırımlarımızla Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşlemin taraflar için hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu.