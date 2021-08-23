Ekonomi Yıldız Holding Pendik Nişastadaki payını sattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yıldız Holding Pendik Nişasta’daki payını sattı

Yıldız Holding, PNS Pendik Nişasta AŞ’deki yüzde 50 payı için Alpinvest’le el sıkıştı. Perakende alanına odaklanma stratejisi doğrultusunda portföylerinde sadeleşmeye gittiklerini aktaran Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız Holding Pendik Nişasta’daki payını sattı
Arşiv

Yıldız Holding, 1993 yılında kurulan ve yıllar içinde başarılı bir büyüme performansı göstererek Türk gıda endüstrisinin en değerli şirketlerinden biri haline gelen PNS Pendik Nişasta AŞ’deki yüzde 50 payı için Alpinvest’le el sıkıştı. İşlemin taraflarınca yapılan ortak açıklamada, işleme konu hisselerin devri yasal onay süreçlerinin ardından gerçekleştirildiği kaydedildi. 1993 yılında Cerestar ve Ülker ortaklığında kurularak 1996 yılında faaliyete geçen Pendik Nişasta, yıllar içinde Avrupa’da ve Türkiye’de nişasta üretiminde söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardı. 2002 yılında Cargill tarafından satın alınmasıyla Yıldız Holding-Cargill ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden Pendik Nişasta, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan pek çok ürünün üretimini gerçekleştiriyor.

Mehmet Tütüncü
Mehmet Tütüncü

PERAKENDE ALANINA ODAKLANDIK

Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, satış işlemine ilişkin şunları kaydetti:

“Ana faaliyet alanlarımız olan atıştırmalık ve perakende alanına odaklanma stratejimiz kapsamında portföyümüzde sadeleşmeye gidiyoruz. Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, kârlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Şimdi de PNS Pendik Nişasta AŞ’nin satışını gerçekleştirerek bu strateji kapsamında yeni ve güçlü bir adım attık. PNS Pendik Nişasta AŞ’nin yüzde 50 hissesinin, Oba Makarna’nın çatı şirketi Alpinvest’e satışı konusunda anlaşma sağladık. PNS Pendik’in satış işlemini başarıyla gerçekleştirip elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ana işlerimize odaklanarak büyümeye devam edeceğiz.”

Alpaslan Özgüçlü
Alpaslan Özgüçlü

EKONOMİYE KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞIZ

Oba Makarna ve Alpinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Özgüçlü ise, “Alpinvest olarak yatırımlarımızla Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşlemin taraflar için hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu.

Yıldız Holding'te üst düzey atama: 65 milyar TL'lik ciro ona emanet olacak
EKONOMİ
Yıldız Holding'te üst düzey atama: 65 milyar TL'lik ciro ona emanet olacak
Abone Ol Google News
Aslan son nefeste kazandı

Aslan son nefeste kazandı

​Galatasaray'a 3 puanı en çok eleştirilen isim kazandırdı.
Süper LigdeTrabzonspor fırtınası

Süper Lig'de
Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.
İkinci elde yaprak kımıldamıyor: Galericiler can sıkıntısından sürekli araç temizliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya alan milli sporcular ile bir araya geldi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalar...

Haritalar'da yeni dönem

Haritalar'da yeni dönem

​Google Haritalar otoyol ücretlerini göstermeye başlıyor.

2022 ve 2023'teki memur zam oranları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Hidroelektrik santrallerinin (HES) önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. Birpınar, yazısında 'Kastamonu'da meydana gelen sel felaketine barajı patlayan bir HES'in neden olduğu' iddiasını da rakamlarla bir kez daha yalanladı.
Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
Dünya

Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.