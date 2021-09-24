Ekonomi Yıldız Holdingden açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğana bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yıldız Holding'den açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir

Yıldız Holding'den yapılan açıklamada, Murat Ülker’in zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin söylediklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddiaların kesinlikle art niyetli olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Yıldız Holdingden açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir
Murat Ülker

Yıldız Holding’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Geçtiğimiz günlerde Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in basın buluşmasında bir gazeteciye verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğmuştur.
  • Murat Ülker’in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan bu değerlendirmenin; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir.
  • Murat Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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