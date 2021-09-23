Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğana sunuldu Fahiş fiyata karşı altı maddelik çözüm önerisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu: Fahiş fiyata karşı altı maddelik çözüm önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, marketlerin fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili açıklamasının ardından zincir marketler üzerinden fiyatların nasıl arttığına ve çözüm yollarına ilişkin detaylı bir rapor hazırlayan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, altı maddelik çözüm önerisi sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğana sunuldu: Fahiş fiyata karşı altı maddelik çözüm önerisi
Foto/arşiv

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından da duyurduğu açıklamasında, fahiş fiyatlar konusunda zincir marketleri işaret etti.

Özkaya, zincir marketler üzerinden fiyatların nasıl arttığına ve çözüm yollarına ilişkin detaylı bir rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezine sunduğunu belirtti.

Özkaya’nın, bu konudaki 6 maddelik önerisi ise şu şekilde:

“Nüfusu 5 binden (3-4 bin de olabilir) az olan yerlerde zincir market olmamalı.

Ulusal marketlerde, üst şube sayısı, toplam alan ve şube alanı sınırı olmalı.

Marketler tarım ve hayvancılık üretiminde bizzat olmamalı.

Marketler istediği her ürünü değil belirlenen ürünleri her zaman satmalı.

Ürünleri depolama sınırları belirlenmeli. Marketler fason üretim yaptıramamalı.

Ya başka şirketlerin ürününü satmalı ya da bizzat kendisi üretmeli.”

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