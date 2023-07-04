Yılın ilk yarısında otomotiv satışları rekor kırdı

Togg, Tesla, Mercedes, Toyota dağıtım kanalından aracıları çıkardı. Dijital ticaret ilk başladığında üreticiyle tüketici arasındaki aktörlerin eksileceği varsayılmıştı. Şimdi bunun en sofistike endüstrilerden birisinde gerçekleşmesi gerçekten çarpıcı. “Aracıların var olmayacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz,” iddiası artık daha güçlü tartışılabilir. Bu tez ortada dururken, otomotiv devleri dijitalleşmede yöntem ve ürün tasarımı anlamında ilginç örnekler ortaya çıkardı ve bu öğrenme tüm diğer sektörler