Yılın ilk yarısında otomotiv satışları rekor kırdı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 37,5, otomobil satışları yüzde 40,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 27,3 arttı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) yapılan açıklamada, ocak-haziran dönemi ve haziran ayını kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Haziranda rekor devam etti
Otomotiv pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,8, otomobil pazarı yüzde 57,2, hafif ticari satışları ise yüzde 40,8 artış gösterdi.
Segment ve gövde tiplerine göre satışlar
Ocak-Haziran 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın yüzde 89,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 231 bin 265 adetle yüzde 53,8, B segmenti otomobiller 150 bin 577 adetle yüzde 35 pay aldı.
Gövde tiplerine göre değerlendirilme yapıldığında yüzde 45,9 payla en çok tercih edilenler SUV otomobiller oldu. Onları yüzde 29,1 ile sedan, yüzde 22,7 ile hatchback otomobiller takip etti.
Otomatik ve benzinli otomobiller öne çıktı
Söz konusu dönemde satışların yüzde 68,9'unu benzinli, yüzde 16,9'unu dizel, yüzde 10,2'sini hibrit, yüzde 3'ünü elektrikli, yüzde 1,1'ini otogazlı otomobiller oluşturdu. 1600cc altındaki otomobiller satışlardan yüzde 86 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller 335 bin 655 adet ve yüzde 78,1, manuel şanzımanlı otomobiller ise 94 bin 215 adet ve yüzde 21,9 pay aldı.