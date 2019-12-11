Ekonomi Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak 150 baz puanlık bir indirim kararı çıkması bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak: 150 baz puanlık bir indirim kararı çıkması bekleniyor

Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak: 150 baz puanlık bir indirim kararı çıkması bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) 2019 yılının son faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalarda son üç toplantıda alınan 1000 baz puanlık indirime yeni bir ekleme yapılacağı bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Piyasalarda beklenti yeni bir faiz indirimin gelmesi yönünde görülüyor.
Piyasalarda beklenti yeni bir faiz indirimin gelmesi yönünde görülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) kararını yarın açıklayacak. Kurul, yüzde 24 seviyesinde bulunan politika faizini Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında alınan toplam 1000 baz puanlık indirimle yüzde 14’e çekti.

"Faiz toplantısından 150 baz puanlık bir indirim kararı çıkması bekleniyor"

  • Yılın son faiz kararı ise yarın açıklanacak. Piyasalarda beklenti yeni bir faiz indirimin gelmesi yönünde görülüyor.

Piyasaların yarınki faiz toplantısından 150 baz puanlık bir indirim kararı çıkmasını beklediğini söyleyen Hangikredi CEO’su Oray Durmazoğlu, olası bir indirimin kredi ve mevduat işlemlerine yansımalarını değerlendirdi. Durmazoğlu, “150 baz puanlık bir düşüş neticesinde zaten geriye çekilmiş olan faiz oranlarının bir nebze daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl faiz anlamında ciddi geri çekilmeler oldu. Yılın ilk aylarında yüzde 24’lerde bulunan faiz oranları, yarın açıklanacak karar ile yüzde 12’lere kadar inecek” dedi.

Merkez Bankası: Para Politikası Kurulu yılda 12 kez toplanacak
EKONOMİ
Merkez Bankası: Para Politikası Kurulu yılda 12 kez toplanacak

“Bankalar olası bir indirime göre fiyatlamaları belli bir ölçüde yaptı”

Faizlerde başlayan indirim dalgasıyla aylık yüzde 2 seviyelerinde işleyen ihtiyaç kredilerinin, yüzde 1’in altına kadar indiğini anlatan Durmazoğlu, “Çok ciddi bir geriye çekilme var. Bankalar olası bir indirime göre fiyatlamaları belli bir ölçüde yaptı. Özel bankaların bir kısmı konut kredisinde yüzde 1’in üzerinde seyrediyor, bankaların yakın vadede konut kredisinde yüzde 1’in altında toplanacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

“Kredi pazarlarında hacim büyümeleri 2020’de de sürecek”

  • 2020 yılında konut kredilerinde kullanım oranının artacağını öngören Durmazoğlu, “Yılsonunda konut kredisi Pazar hacmi yüzde 5 seviyesinde büyüyecek. Gelecek yıl bu yüzde 15’e yakın bir büyüme bekliyoruz” dedi.

Durmazoğlu, ihtiyaç kredilerinde ise 2020 yılı pazar büyümesinin yüzde 18 seviyelerine ulaşacağını belirterek, “Ekonominin genel gidişatında faiz indirimleri krediler tarafında tüketiciyi sevindiriyor. Özellikle KOBİ’lerde faiz düşüşleri nedeniyle finansman maliyetleri daha az oluyor. Bu da vatandaşa olumlu yansıyor. Diğer taraftan da ihtiyaçlarını yüksek faiz nedeniyle ertelemiş olan tüketicilerde ihtiyaçlarını karşılıyor.” şeklinde görüş bildirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 25 Temmuz’da politika faizini 425 baz puan aşağı çekerek, yüzde 24’ten yüzde 19,75’e, 12 Eylül’de 325 baz puan indirerek yüzde 19,75’ten yüzde 16.50’ye, son olarak ise 24 Ekim’de 250 baz puan indirerek yüzde 16.50’den yüzde 14’e çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim faize alerjim var
OYNAT 01:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim faize alerjim var
Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek.' diyen Erdoğan, 'Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.' şeklinde konuştu.
Vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır

Vampirler topluluğunun
oluştuğunu ortaya koymaktadır

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan Nobel için sert tepki.
İzleri doktor fark etti

İzleri doktor fark etti

​2,5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia.
Güç göndermek için Meclisten geçmesi gerekiyor

Güç göndermek için
Meclis'ten geçmesi gerekiyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Libya açıklaması.
İstanbul'da FETÖ'nün<br>onlarca hücre evine baskın

İstanbul'da FETÖ'nün
onlarca hücre evine baskın

Örgütün yeni yapılanmasına büyük darbe vuruldu.
10 yılın<br>en düşük seviyesi

10 yılın
en düşük seviyesi

​İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor.
Barutsuz topta rekor

Barutsuz topta rekor

Türkiye'nin geliştirdiği elektromanyetik top Tufan'da büyük başarı.

Nobel <br>Handke'yle öldü!

Nobel
Handke'yle öldü!

Siyasi bir kurum olduğu gerçeği Müslümanların kafasına sokuldu.

Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

​Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuştu.
Mehmetçik girerse dengeler değişir

Mehmetçik girerse dengeler değişir

TSK'nın Libya'daki varlığı bölgede yeni bir sayfa açacak.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

​Deprem uzmanı Sözbilir'den çarpıcı açıklama.
Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

​On binlerce Uygur'un cemaatini oluşturduğu tarihi cami şimdi bomboş.
8 milyon<br>bina için tarihi adım

8 milyon
bina için tarihi adım

​1 Ocak 2020 itibariyle artık satılıp kiralanamayacak
İncirlik ve Kürecik gündeme gelir

İncirlik ve Kürecik gündeme gelir

​Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırım kararına ilişkin konuştu.
S-400'ler için kritik tarihi açıkladı

S-400'ler için kritik tarihi açıkladı

Bakan Akar: S-400'den vazgeçmek söz konusu değil.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.