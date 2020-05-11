Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme: Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi, yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı vererek, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi.

Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.

GÜNDEM Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in evinde inceleme: Kaçak inşaat iddiası var

KARAR ONAYLANDI

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Gönderilen yıkım kararının Bordum Belediyesi encümen kararıyla onaylandığı ve 13 Mayıs'ta kaçak eklentilerin yıkılacağı belirtildi.

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İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Özdil ailesinin villasıyla ilgili bugün yeni gelişme yaşandı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yalan beyan verdiği belirtilerek, yapı kayıt belgesi alan Hülya Özdil hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

FOTOĞRAF 11 Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. 'YALAN BEYANDA BULUNDUĞU' GEREKÇESİYLE SUÇ DUYURUSU<br>​<br>​ 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlarken, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirledi. Bunun üzerine Bodrum'da aylardır kaçak yapılarla mücadele eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Özdil'in villasındaki imara aykırı alanları belirledikten sonra soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak. Villadaki kaçak yapıları önce uydu görüntülerinden tespit eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dün villaya giderek inceleme yaptı. YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLDİ<br>​<br>​ Öte yandan ruhsata aykırı villa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yaptırdığı belirlenen Özdil'in aldığı Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da Yılmaz Özdil'in eşi adına kayıtlı villa için inceleme başlattı. Bodrum Belediyesi'nin 15 iş gününde kaçak bölümleri yıkmadığı takdirde, bakanlık tarafından yıkım çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Villanın ruhsata aykırı birçok bölümün bulunduğunun belirlenmesinin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye ekipleri ile villada inceleme yaptı. Aras, Bodrum Belediyesi'nde görevli, yapı kontrol, imar ve fen işleri ekipleriyle villayı inceledi. Yanında bulunan görevlilere sorular yöneltti. ESKİ BAŞKANA İNCELEME<br>​<br>​ Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ayrıca, Hülya Özdil'in 2017'de aldığı ve 'ticari alan' statüsünde olan yapıyı 'Cins değişikliği' ile villaya çevirdiği dönemde Bodrum Belediye Başkanı olan CHP'li Mehmet Kocadon hakkında da İçişleri Bakanlığına 'İmara aykırı yapıya inşaat izni verdiği' gerekçesiyle inceleme başlatılması için başvuruda bulunacağı da ifade edildi. Yılmaz Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı: Kaçak bölümler yıkılacak Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villa için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen villanın kaçak olarak yapılan bölümlerinin 15 gün içinde yıkılacağı belirtildi. Bu arada villa, drone ile havadan görüntülendi.

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FOTOĞRAF 10 Gazeteci Yılmaz Özdil’in Aktur sitesinde bulunan evinin parsel kaydırma yöntemiyle evini büyüttüğü iddialarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık yetkilileri evin ada parselini inceledi. Muğla Çevre ve Şehircilik müdürlüğü personeli ise Yılmaz Özdil’in evine gelerek incelemelerde bulundu. Özdil’in evini ve evinin yanında bulunan 2 evi de incelemeye alan ekipler, evin alt kısmında bulunan sahildeki yapıları incelemek üzere kayıt açtı. Bodrum Belediye Başkanı işin peşinde olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bitez-Aktur’da basına konu olan parsel ve mülkle ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle inceleme yaptım. İnceleme sonuçlanınca kamuoyu tüm detaylarıyla bilgilendirilecektir” açıklamalarından bulundu. Yılmaz Özdil’in evinde inceleme Yılmaz Özdil’in evinde inceleme Yılmaz Özdil’in evinde inceleme Yılmaz Özdil’in evinde inceleme Yılmaz Özdil’in evinde inceleme Yılmaz Özdil’in evinde inceleme: Kaçak inşaat iddiası var Gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına aldığı Bodrum Bitez'deki villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yaptığı iddiası üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

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