Ekonomi Yok mu artıran?
DÜNYA EKONOMİSİ

Yok mu artıran?

Rusya ile üretim miktarı yüzünden karşı karşıya gelen Suudi Arabistan’dan yeni bir adım atıldı ve ülke petrol üretim kapasitesini artırma kararı aldı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı, günlük üretimi 9,7 milyon varilden 13 milyon varile çıkarabilir. Birleşik Arap Emirlikleri ise günlük 3 milyon varil olan üretim kapasitesini kademeli olarak 5 milyon varile çıkaracağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Petrolde üretim miktarı yüzünden karşı karşya gelen Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki satranç Üretim faaliyetlerinden güç dengesi mücadelesine dönüştü. Üretim miktarını düşürme konusunda ısrarcı olan Suudi Arabistan şimdi de ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil artırmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi.

GÜNLÜK 3,3 MİLYON VARİLE ÇIKTI

Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump'tan petrolde üretim artışı sinyalini alan Suudi tarafından, dış açığını kapatmak için üretimi artırma hamlesi gecikmesi. Böylece, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol üretiminin 9,7 milyon varilden 13 milyon varile yükselmesi olasılığı gündeme gelirken, bunun gerçekleşmesi halinde küresel petrol piyasasında ek olarak günlük 3,3 milyon varil arz fazlası oluşma riski de ortaya çıktı.

BAE DE ARTIRACAK

  • Ham petrol üretimini arttıracağını duyuran bir başka körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Günlük üretimini 3 milyon varilden 4 milyon varile yükseltmeyi amaçlayan ülke, 5 milyon varil hedefi için de plan yapıyor.
  • Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise, Rus temsilcilerin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan teknik komitenin bu ay düzenleyeceği toplantıya katılacağını açıkladı. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, önceki gün “Üretimimizi kısa vadede günlük 250-300 bin varil, genel olarak 500 bin varil düzeyinde artırabiliriz” açıklamasında bulunmuştu.

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