Yol kenarlarının yeşillendirilmesiyle 1 milyon ton emisyon azaltımı sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce (KGM) mevcut ve projelendirilen yollarda insan ve çevreyi korumak üzere Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), ekolojik geçişler, gürültü haritalama, ağaçlandırma ve peyzaj, tarihi-kültürel-arkeoloji gibi çevresel çalışmalar ile insan ve çevreye duyarlı Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor.

Ekolojik köprüler inşa edildi

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yaban hayvanı türlerinin otoyoldan etkilenmeden hayatlarına devam etmeleri amacıyla Uskumruköy'de "Ekolojik Köprü" inşa edildi.

Yıllık 350 bin ton azaltıldı

Proje kapsamında yeşil alanların tahribatının önlenmesi amacıyla bu alanların tünel ve viyadük yapılarıyla geçilmesine önem verilirken, kesintisiz trafik akım koşullarının sağlanmasıyla karbon emisyonu yıllık 350 bin 960 ton azaltıldı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun çevresel ve sosyal koşullara etkisinin en aza indirilmesi, yaban hayvanlarının geçişi ve türlerin devamlılığını sağlayabilmeleri amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili üniversitelerinde görüşleri alınarak, ellişer metre uzunluğunda 2 ekolojik üst geçit yapıldı.

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2023 hedefi yıllık 451 bin ton azalma

Kesintisiz trafik akım koşullarının sağlanmasıyla karbon emisyonunda 2023 yılı için yıllık 451 bin 141 ton azalma öngörülüyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale kesiminin inşaat ve işletme dönemlerinde çevre ve sosyal koşullara etkisinin en aza indirilmesi amacıyla hazırlanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu'nda belirtilen önlemler dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve Çanakkale Bölge müdürlükleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü Fauna uzmanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, ekolojik geçişin sağlanması amacıyla 40 metre genişliğinde ekolojik üstgeçit yapım çalışmaları devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çevresel önlemler

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında hazırlanan ÇSED raporunda yer alan çevresel ve sosyal önlemler, projenin devam eden inşaat döneminde titizlikle uygulanıyor. ÇSED kapsamında, deniz canlıları üzerine yapılan araştırmalar, köprü kule temellerinde yapılan kazık çalışmalarının Çanakkale Boğazı'nı kullanarak göç eden bazı yunus türlerini olumsuz etkileyebileceğini gösterdi ve bu konuyla ilgili bazı önlemler belirlendi.

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EKONOMİ Ekolojik köprüler hayvanlara can oldu: Dört köprünün üçüncüsünün yapım çalışmaları sürüyor

Mart 2018'den beri 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası sırasında, konusunda uzman 3 deniz memeli gözlemcisi, 7 gün 24 saat görev aldı. Gözlemciler kazık işlemlerinden önce bir ön izleme gerçekleştirdi ve kazık çakılması sırasında yunuslar 500 metreden fazla yaklaşırsa kazık işleminin durdurulması için yapım grubunu uyardı.

Yunus geçişleri için çalışmalar durduruldu

Geceleri ise dürbünle gözlem yapılamayacağından pasif akustik izleme cihazı kullanılarak geçen yunusların tespiti ses dinleme yöntemiyle gerçekleştirildi. Bugüne kadar çalışmalar yunus geçişleri sebebiyle 5 kez durdurulurken, toplamda 2 saatten daha uzun bir süre yunusların geçişleri beklendi.

GÜNDEM İBB'nin söktüğü dikey bahçeleri talep eden Balıkesir Belediyesi'ne skandal yanıt: Stresten öldüler

Akdeniz'de koruma altında olan pinna nobilis (Çift kabuklu canlı) adındaki midye türünün köprünün deniz yapıları sebebiyle etkilenebileceği tespit edildi. Bu sorunu çözmek için 18 Mart Üniversitesi ile bir çalışma gerçekleştirilerek boyları 45 santimetreyi bulan binin üzerindeki pinna nobilis, benzer özellikteki güvenli bölgelere taşındı.

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Gürültü haritası hazırlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki ana kara yollarından yıllık 3 milyon taşıt trafiğini geçen kesimler için gürültü haritası hazırlama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda önceki yıllar da dahil olmak üzere 1092 kilometrelik yol kesiminde harita hazırlama çalışmaları tamamlanırken, 535 kilometrelik kara yolunda ise çalışmalar sürdürülüyor.

OYNAT 01:25 Halkı isyan ettiren İBB icraatı: Çiçek ve yeşillikle donatılan dikey bahçeler gitti yerine dev grafitiler geldi İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Konuşan Duvarlar Projesi' kapsamında şehir genelinde karayolu kenarında bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak duvarlara dev grafiti çalışması başlattı. Yol kenarındaki çiçek ve yeşilliklerin sökülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. BiP'te paylaş

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İstanbul-İzmir Otoyolu projesi kapsamında kültürel miras olduğu tespit edilen alanlarda, yetki alanlarına göre 30 farklı makamın yönetiminde araştırma kazıları ve 4 sit alanında ise kurtarma kazıları gerçekleştirildi. Kazılarda ortaya çıkan bulgular, ilgili müze müdürlükleri envanterine kazandırıldı.

Son 19 yılda 73 milyon fidan dikildi

Son 19 yılda Genel Müdürlük ve diğer kuruluşlarla yapılan protokollerle yaklaşık 73 milyon fidan dikildi. Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarıyla yıllık 1 milyon ton emisyon azaltımı sağlandığı tahmin ediliyor.