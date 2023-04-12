Yolculuk 45 dakikadan 5 dakikaya inecek: '32 Viraj'da ışık göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hazırladığı ‘Güzeldere Tüneli Projesi’ bünyesinde Güzeldere Geçidi’ne 3 kilometre uzunluğunda çift şeritli iki tünel inşa edilirken, 22 kilometrelik zorlu yol, 3 bin 100 metrelik düz bir tünel ile 5 dakikaya indirilecek. Ayrıca Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarından İran’a olan ulaşımda da rahatlama sağlayacak olan projenin çevre illere olan ilgiyi arttırması bekleniyor.