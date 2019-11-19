Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'ne 'Dünyanın En İyisi' ödülü verildi Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'ne 'Dünyanın En İyisi' ödülü verildi Fırat Nehri'nin ana kolu olan Murat Nehri'ne inşa edilen ve 2018'de faaliyete alınan Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santral (HES) Projesi, İspanyol ve Çin Barajlar Komitesi tarafından düzenlenen ödül organizasyonunda "Dünyanın En İyisi" seçildi.

Haber Merkezi 19 Kasım 2019, 13:05 Son Güncelleme: 19 Kasım 2019, 13:06 AA